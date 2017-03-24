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Almanya'dan geri adım! Satışa onay

Almanya'da Türkiye'ye silah ihracatı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bu yıl içinde Alman hükümeti Türkiye'ye 54 silah satışına izin verdi

Almanya'dan geri adım! Satışa onay

Almanya'da Türkiye'ye silah ihracatı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bu yıl içinde Alman hükümeti Türkiye'ye 54 silah satışına izin verdi

24 Mart 2017 Cuma 15:08
Almanya'dan geri adım! Satışa onay
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ALMAN hükümetinin 2016'dan Türkiye'nin silahlanma malzemesi alımıyla ilgili olarak yaptığı 11 başvuruyu geri çevirdiği ortaya çıkmıştı. Alman yayın kuruluşu WDR'in elde ettiği yeni bilgilere göre ise Alman hükümeti 2017'nin başından beri Türkiye'ye 54 silah satışı anlaşmasına izin verdi. WDR'in haberinde Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu'nun soru önergesine Alman Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya yer verildi.

54 SİLAH SATIŞINA İZİN ÇIKTI
Buna göre, sadece 2,5 ay içinde Türkiye'ye 21 milyon 800 bin euro hacmindeki silahlanma malzemesinin satışına Alman hükümetinden onay çıktı. Alman hükümetinin toplam 54 satışı onayladığını ifade edildi.

"İNSAN HAKLARI BAHANESİ"
Alman basınına hafta başında yansıyan haberde ise Alman hükümetinin 2016'dan bu yana 'Türkiye'deki insan hakları durumunu' gerekçe göstererek Türkiye'ye 11 silah satışına izin vermediği gündeme gelmişti.

GERİ ÇEVİRİLDİĞİ YAZILMIŞTI
Bu bilgiye de Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Sol Parti Milletvekili Jan van Aken'ın verdiği soru önergesinde yer verilmişti. Haberde, Türkiye'nin hafif silahlar, cephanelik ve diğer silahlanma malzemelerine ilişkin Türkiye'den gelen başvuruların geri çevrildiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeSilah Satışı
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