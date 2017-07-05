'Almanya bu kararla intihar ediyor'

ERDOĞAN , Hamburg’da gerçekleştirilecek G-20 zirvesi öncesinde haftalık yayın yapan Die Zeit ’e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Almanya ile Türkiye’nin birbirine ihtiyacı olan iki ülke olduklarını vurgulayarak, “FETÖ destekçilerini iade etmediği sürece Almanya’yı teröristleri koruyan ülke olarak göreceğiz” dedi.

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