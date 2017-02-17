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Alman makamlara seslendi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) din görevlilerinin Alman polisince evlerinde arama yapılmasına ilişkin, “Alman makamlarından beklediğimiz özellikle Türkiye’nin çok önemli bir müessesesi olan DİTİB konusunda Türkiye ile çok yakın bir işbirliği yapması. FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı bir takım mihrakların adeta ispiyonlarıyla burada insanlarımızı rahatsız edecek tavır da bulunmamaları” dedi

Alman makamlara seslendi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) din görevlilerinin Alman polisince evlerinde arama yapılmasına ilişkin, “Alman makamlarından beklediğimiz özellikle Türkiye’nin çok önemli bir müessesesi olan DİTİB konusunda Türkiye ile çok yakın bir işbirliği yapması. FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı bir takım mihrakların adeta ispiyonlarıyla burada insanlarımızı rahatsız edecek tavır da bulunmamaları” dedi

17 Şubat 2017 Cuma 20:40
Alman makamlara seslendi
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GÜVENLİK zirvesine katılmak üzerine Almanya’nın Münih kentinde bulunan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Münih Diyanet İşleri Başkanlığı Camiini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Işık,

DİTİB din görevlilerinin evlerinde Alman polisince aranma yapılmasına ilişkin,“Türkiye’den Almanya’ya ilk gelen gurbetçilerle birlikte Almanya’da yaşayan Türk insanının kendi dinini en doğru kaynaklardan en iyi şekilde öğrenmesi ve dini hayatın bizim dinimizin gereklerine göre yaşanması noktasında çok büyük gayret gösteren buradaki bir yapımızdır” dedi.

“BÖYLE BİR İSPİYONAJ FAALİYETİ İLE BAZI İMAMLARIN SUÇLANMASI KABUL EDİLEMEZ”

DİTİB’in bütün faaliyetlerinin Alman makamları tarafından da bilindiğini belirten Bakan Işık, “Dolayısıyla böyle bir ispiyonaj faaliyeti ile bazı imamların suçlanması kabul edilemez. Diyanet İşleri Başkanlığımız ilişkilerimiz gerilmesin diye altı imamımızın Türkiye geri çağırdı. Bu yöneltilen suçların kabul edildiği anlamına gelmez. Sadece ilişkilerde bir bozulma olmaması anlamına gelir. Ancak şunu söylemekte büyük fayda var; FETÖ maalesef Türkiye’de yapamadığı bu manipülasyonu, operasyonları belli ki burada sahneye koymuş görünüyor. Burada bizim Almanya yargısından Alman istihbaratından Alman makamlarından beklediğimiz özellikle Türkiye’nin çok önemli bir müessesesi olan DİTİB konusunda Türkiye ile çok yakın bir işbirliği yapması, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı bir takım mihrakların adeta ispiyonlarıyla burada insanlarımızı rahatsız edecek tavır da bulunmamaları. Türkiye olarak Alman makamlarından Alman istihbaratından Alman yargısından bir başka beklentimiz de FETÖ ve PKK’ya da bu noktada kararlı bir şekilde operasyon yapmaları ve onların üzerine gitmeleri ve onların Almanya’daki faaliyetlerini yasaklanması Alman makamlarından özellikle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Fikri IşıkDiyanet İşleri Türk İslam BirliğiDitib
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