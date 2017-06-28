Alman gazetesinden flaş MİT iddiası

FEDERAL Asayiş Dairesi BKA’nın geçtiğimiz günlerde çok sayıda milletvekiline yönelik “güvenlik” toplantısı düzenlediğini aktaran gazete, toplantıda MİT’in Alman vekillere dönük istihbarat çalışmasının da ele alındığını yazdı.
BKA, güvenlik toplantısı yapıldığını doğrulamakla birlikte, Die Welt’in sorusu üzerine gazeteye yaptığı açıklamada Türk istihbaratından bahsetmiyor. Açıklamada, güvenlik toplantısında” Yabancı istihbarat birimlerinin olası faaliyetlerine dönük” bilgilendirme yapıldığına dikkat çekiliyor.
MİT’e yönelik geçtiğimiz mart ayında da casusluk iddiası gündeme gelmişti. O dönemde MİT’in Gülen taraftarlarına dönük izleme yaptığı öne sürülmüş, Federal Savcılık ise konu hakkında soruçturma başlatmıştı.
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