Alman gazetesinden flaş MİT iddiası

MİT’e yönelik geçtiğimiz mart ayında da casusluk iddiası gündeme gelmişti. O dönemde MİT’in Gülen taraftarlarına dönük izleme yaptığı öne sürülmüş, Federal Savcılık ise konu hakkında soruçturma başlatmıştı.

FEDERAL Asayiş Dairesi BKA’nın geçtiğimiz günlerde çok sayıda milletvekiline yönelik “güvenlik” toplantısı düzenlediğini aktaran gazete, toplantıda MİT ’in Alman vekillere dönük istihbarat çalışmasının da ele alındığını yazdı.

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