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ALKÜ'den yeni avokadoya destek

Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Dalabasmaz'ın 'Alanya' adını vermek istediği sıradışı avokado türü için ALKÜ harekete geçti

ALKÜ'den yeni avokadoya destek

Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Dalabasmaz'ın 'Alanya' adını vermek istediği sıradışı avokado türü için ALKÜ harekete geçti

04 Temmuz 2017 Salı 22:55
ALKÜ'den yeni avokadoya destek
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve ALKÜ'nün uzman heyeti, Nisan ayında hasadı sona eren avokado üretimini Alanya'da 12 aya yayacak sıradaşı avokado türünü yerinde incelediler. Diğer tüm avokado türlerinin hasadı Nisan ayında sona ererken, Ziraat Yüksek Mühendisi Dalabasmaz'ın üç türden çaprazlama yöntemiyle Alanya'da üretimine başladığı ve adının 'Alanya' olması için çabaladığı türün hasadı Nisan ayında başlıyor ve ağustos ayına kadar devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in de katıldığı incelemede konuşan Rektör Pınarbaşı, şu ifadelere yer verdi: "Bu dönemde normalde avokado olmaz. Biz de hayret ve hayranlıkla Ahmet Bey'i izliyoruz. Alanya için çok büyük bir başarı. Hocalarımız şu an incelemeler yapıyor ve bunun analizlerini yapacağız. Alanya için büyük bir kazanım olacaktır. Bu avokada türünü Alanya markası olarak almak için gerekli analizleri yaptıracağız. Bu türü 'Alanya' adına tescilletmek istiyoruz. Bu mevsimde avokado olması büyük bir gelişme. Bu başarıyı daha da ileri götürmek için çalışacağız."
'ÜÇ TÜRDEN ÇAPRAZLAMA YAPTIM'
Bu özel avokado türünü Alanya'ya kazandıran Ahmet Dalabasmaz ise "3 tür avokadodan çaprazlama yaparak bu türe ulaştık. Bir tanesinin cinsini bilmiyorum, Kıbrıs'tan getirmiştim. Bir diğeri ise Zutano'nun bir tipi. Üçüncü ve son çaprazlama ürünüm ise Fuerte tipi avokadodan oldu. Aynı verimi geçen sene de almıştım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet DalabasmazZiraat Yüksek MühendisiSıradışı Avokado TürüALKÜ
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