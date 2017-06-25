Alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

EDİNİLEN bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Kudüs Caddesi üzerindeki alanda aşırı alkollü olduğu belirtilen ve ismi öğrenilemeyen şahsı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
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