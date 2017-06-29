Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100190
ALTIN
141.380
DOLAR
3.5298
STERLIN
4.5890
EURO
4.0344
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Erken ergenlik boy kısalığına yol açıyor, psikolojiyi bozuyor!
Erken ergenliğin nedenleri
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...

Ali Fuat Atik göreve başladı

Valiler Kararnamesiyle Ezine Kaymakamlığından Siirt Valiliğine atanan Ali Fuat Atik göreve başladı

Ali Fuat Atik göreve başladı

Valiler Kararnamesiyle Ezine Kaymakamlığından Siirt Valiliğine atanan Ali Fuat Atik göreve başladı

29 Haziran 2017 Perşembe 22:51
Ali Fuat Atik göreve başladı
banner404

VALİLİK önünde kamu kurum müdürleri sivil toplum örgütleri tarafından karşılanan Vali Atik, valilik girişindeki şeref kürsüsünde gazetecilere açıklamada bulundu. Bir taraftan vatandaş odaklı hizmet diğer taraftar bölücü unsurlarla çok etkin bir şekilde mücadele edileceğini belirten Vali Atik, Siirt'in hak ettiği noktaya gelmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
Kendisini bu göreve tevdi eden devlet büyüklerine teşekkür eden Atik, "Öncelikle Siirtli vatandaşlarımı selamlıyorum. Bugün itibariyle Siirt valisi olarak görevime başlıyorum. Beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve diğer bakanlar kurulu üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Siirt'imiz farklı dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı ülkemizin güzel şehirlerinden bir tanesidir. İnşallah biz de bizden önce görev yapan kıymetli büyüklerimizin kaldığı yerden güzelliklere yeni güzellikler ekleyerek Siirt'imizi hak ettiği noktaya, arkadaşlarımızla beraber getireceğiz. Tabi biz kamu hizmetleri yürütürken, önceliğimiz vatandaş odaklı kamu hizmetinin sunulmasıdır. Bir taraftan vatandaşlarımıza hizmet ederken diğer taraftar bölücü unsurlarla mücadelede çok etkin bir şekilde güvenlik güçlerimiz mücadele edecektir. Siirt'imizin Tarımdan Turizme tüm alanda gelişmesi, kalkınması için elimden geleni yapacağım" dedi.
Vali Atik, daha sonra valilik makamına geçti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ali Fuat AtikSiirtValiler Kararnamesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
'Esnaf yaralarını sarıyor'
'Esnaf yaralarını sarıyor'
Oğlu ve torununu küfür ettiği için öldürdü
Oğlu ve torununu küfür ettiği için öldürdü

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals