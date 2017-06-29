Ali Fuat Atik göreve başladı

VALİLİK önünde kamu kurum müdürleri sivil toplum örgütleri tarafından karşılanan Vali Atik, valilik girişindeki şeref kürsüsünde gazetecilere açıklamada bulundu. Bir taraftan vatandaş odaklı hizmet diğer taraftar bölücü unsurlarla çok etkin bir şekilde mücadele edileceğini belirten Vali Atik, Siirt'in hak ettiği noktaya gelmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kendisini bu göreve tevdi eden devlet büyüklerine teşekkür eden Atik, "Öncelikle Siirtli vatandaşlarımı selamlıyorum. Bugün itibariyle Siirt valisi olarak görevime başlıyorum. Beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve diğer bakanlar kurulu üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Siirt'imiz farklı dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı ülkemizin güzel şehirlerinden bir tanesidir. İnşallah biz de bizden önce görev yapan kıymetli büyüklerimizin kaldığı yerden güzelliklere yeni güzellikler ekleyerek Siirt'imizi hak ettiği noktaya, arkadaşlarımızla beraber getireceğiz. Tabi biz kamu hizmetleri yürütürken, önceliğimiz vatandaş odaklı kamu hizmetinin sunulmasıdır. Bir taraftan vatandaşlarımıza hizmet ederken diğer taraftar bölücü unsurlarla mücadelede çok etkin bir şekilde güvenlik güçlerimiz mücadele edecektir. Siirt'imizin Tarımdan Turizme tüm alanda gelişmesi, kalkınması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Vali Atik, daha sonra valilik makamına geçti.