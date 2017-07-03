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Alev alev yanan minibüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, seyir halindeyken yanan minibüs park halindeki araçlara çarptı. Alev alev yanan minibüsün şoförü araçtan atlayarak canını zor kurtardı

Alev alev yanan minibüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, seyir halindeyken yanan minibüs park halindeki araçlara çarptı. Alev alev yanan minibüsün şoförü araçtan atlayarak canını zor kurtardı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:04
Alev alev yanan minibüs ortalığı savaş alanına çevirdi
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OLAY, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım için sanayi sitesine seyir halinde olan Halim Karaday yönetimindeki 59 M 5038 plakalı Tekke Mahallesi minibüsünün bir anda motoru tutuştu. Alev alev yanarak kontrolden çıkan minibüs, park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Alevlerin arasında kalan minibüs şoförü Halim Karaday, araçtan atlayarak yaralı halde kurtuldu.Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yanan minibüsün yanı sıra, alevlerin sıçradığı araçlara da müdahale etti. Yanan minibüs hurdaya dönerken, yaralanan minibüs şoförü Karaday olay yerine gelen ambulansla tedavisi için Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.Minibüsün çarptığı 59 LB 720 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Hamdi Bal'a ait 34 FYL 64 plakalı minibüs ve Ercan Bingöl'e ait 59 LG 513 plakalı otomobil de hasar gördü. 

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Anahtar Kelimeler:
Minibüs YangınıTekirdağ
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