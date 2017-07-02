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Aldatılan iki kadının intikamı ağır oldu:Bir koca öldü, diğeri komada

Konya'da aldatılan iki kadınların intikamı ağır oldu. Selçuk'ta S.M. adlı kadın, 10 yıllık kocası Ş.M.’nin kendisini aldattığı iddiasıyla içtiği suya uyku ilacı koydu. Derin uykuya dalan kocasının makatına sandalye bacağı soktu. Koca yoğun bakımda. Beyşehir'de ise 2 çocuk annesi Sevim Hüyük, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi 29 yaşındaki Ali Hüyük'ü bıçaklayarak öldürdü. İki kadında kocaları için 112'yi arayıp yardım istedi

Aldatılan iki kadının intikamı ağır oldu:Bir koca öldü, diğeri komada

Konya'da aldatılan iki kadınların intikamı ağır oldu. Selçuk'ta S.M. adlı kadın, 10 yıllık kocası Ş.M.’nin kendisini aldattığı iddiasıyla içtiği suya uyku ilacı koydu. Derin uykuya dalan kocasının makatına sandalye bacağı soktu. Koca yoğun bakımda. Beyşehir'de ise 2 çocuk annesi Sevim Hüyük, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi 29 yaşındaki Ali Hüyük'ü bıçaklayarak öldürdü. İki kadında kocaları için 112'yi arayıp yardım istedi

02 Temmuz 2017 Pazar 12:45
Aldatılan iki kadının intikamı ağır oldu:Bir koca öldü, diğeri komada
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KONYA'DA aldatılan iki kadının intikamı ağır oldu. Bir koca öldü, diğeri komada. Beyşehir ilçesinde 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Sevim Hüyük, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi 29 yaşındaki Ali Hüyük'ü bıçaklayarak öldürdü. DHA'nın paberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İlk eşinden boşanan Ali Hüyük, 3 yıl önce Sevim Hüyük ile evlenip bu evlilikten 2 kızı dünyaya geldi.
TAKİP ETTİ KUCAĞINDA ÇOCUKLA BASTI

Sevim Hüyük, eşi Ali Hüyük'ün kendisini aldattığından şüphelenip takip etti. Ardından eşinin bir ev kiralayıp, bir kadınla birlikte yaşadığını öğrendi. Sevim Hüyük, dün 1 yaşındaki kızını kucağına alıp, eşinin sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Sevim Hüyük, burada karşılaştığı eşi Ali Hüyük'e ''2 çocuğun var. Aldatmaya utanmıyor musun. Çocukların rızkını kadınlarla yiyorsun'' diyerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevim Hüyük, iddiaya göre evde masanın üzerinde duran meyve bıçağına alıp, eşinin göğsüne sapladı.

112'Yİ ARADI YARDIM İSTEDİ 

Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Sevim Hüyük, 112'yi aradı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Hüyük yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sevim Hüyük de gözaltına alındı. Çiftin 1 yaşındaki kızlarının devlet koruması altına alındığı, 2 yaşındaki çocuklarının ise Ali Hüyük'ün ailesine teslim edildiği belirtildi.

MAKATINA SANDALYE BACAĞI SOKTU: KOMADA 

 Selçuklu İlçesinde ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 34 yaşındaki S.M. adlı kadın iddiaya göre kendisini sürekli aldatan 10 yıllık kocası Ş.M.’den intikam almayı kafasına koydu. Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre S.M. iddialara göre, geçen hafta eşinin içtiği çaya uyku ilacı kattı. Adam derin uykuya dalınca kadın, önceden hazırladığı sandalye bacağını şinin makatına soktu. S.M. bir süre sonra bacağı çıkarmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekipleri gördükleri karşısında yaşadıkları kısa süreli şokun ardından talihsiz adamı makatında sandalye bacağıyla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından sandalye bacağı çıkarılırken, iç organları zarar gören Ş.M. yoğun bakıma alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADE

S.M. adlı kadın polise çelişkili ifadeler verdi. Önce “Fantezi yapıyorduk” diyen kadının ikinci ifadesinde eşinin kendisini sürekli aldattığını ve son aldatılma olayının ardından intikam almak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Olayın gerçek nedeni ise Ş.M.’nin sağlığına kavuştuktan sonra alınacak ifadesiyle netlik kazanacak. Ş.M.’nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken eşi başında bekliyor.

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Son DakikaSon Dakika HaberiKonyaKadınAldatma
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