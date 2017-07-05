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'Alanya'ya drone şart'

Boğulma tehlikesi geçirene can simidi atan cankurtaran drone İstanbul'da devreye girdi. Turizmci "Alanya'da şart çünkü sürekli insanlar boğularak ölüyor" diyor

'Alanya'ya drone şart'

Boğulma tehlikesi geçirene can simidi atan cankurtaran drone İstanbul'da devreye girdi. Turizmci "Alanya'da şart çünkü sürekli insanlar boğularak ölüyor" diyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 01:22
'Alanya'ya drone şart'
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HER yaz çok sayıda yerli ve yabancı insanın boğularak can verdiği Alanya'da gözler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Şile Ayazma Plajı için özel ürettiği cankurtaran dronelara çevrildi. 'Kurtarıcı' adı verilen ve can simidi taşıyan dronelar uzaktan kumandalı hava araçları. 

5 KAT HIZLI ULAŞIYOR

Droneler, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye bir cankurtarandan 5 kat daha hızlı ulaşıp, can yeleği atıyor. ALTİD Başkanı Burhan Sili "Söz konusu olan insan hayatı ise, tüm teknolojik gelişmelere anında ayak uydurmamız gerekir. Alanya plajlarında da droneların olması için harekete geçilmelidir" dedi. 

'TURİZME OLUMLU YANSIR'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise "Cankurtaran drone çok güzel bir fikir. Bence çok iyi olur. Çok ucuz ama hayat kurtarıyor. Özellikle mavi bayraklı plajlarımızda mutlaka olmalı. Turizmde güvenlik en önemli kavram. Plajlarımızın daha güvenli olması turizmimize de olumlu yansır" dedi. 

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Son Güncelleme: 05.07.2017 01:28
Anahtar Kelimeler:
DroneİstanbulAlanyaKurtarıcı
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