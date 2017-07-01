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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kıbrıs' açıklaması

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'na ilişkin "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." dedi

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kıbrıs' açıklaması

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'na ilişkin "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." dedi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:17
Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kıbrıs' açıklaması
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ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, Le Regent Kongre Merkezi'nde konferans çerçevesinde yaptığı ikili temasların ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. 

Kıbrıs Konferansı'nda gerek Türk heyeti gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafının samimiyetle ve yapıcı şekilde hareket ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. 

Çavuşoğlu, Rum bir gazetecinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşmeyi neden reddettiğine ilişkin soruya tepki gösterdi. 

Bakan Çavuşoğlu, "Hayır, reddetmedim. Bunu sana kim söyledi? Sadece zamanını ayarlayamadık. O ( Kotzias) size böyle bir şey söylediyse üzgünüm ama doğruları söylememiş. Neden reddedeyim ki? O benim çok iyi arkadaşım. Ben onu, o da beni ziyaret etti." şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 01.07.2017 00:22
Anahtar Kelimeler:
AçıklamasıKıbrısAlanyalı Bakan Çavuşoğlu
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