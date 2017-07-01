Alanyalı Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kıbrıs' açıklaması

ALANYALI Bakan Çavuşoğlu, Le Regent Kongre Merkezi'nde konferans çerçevesinde yaptığı ikili temasların ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.
Kıbrıs Konferansı'nda gerek Türk heyeti gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafının samimiyetle ve yapıcı şekilde hareket ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Rum bir gazetecinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşmeyi neden reddettiğine ilişkin soruya tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu, "Hayır, reddetmedim. Bunu sana kim söyledi? Sadece zamanını ayarlayamadık. O ( Kotzias) size böyle bir şey söylediyse üzgünüm ama doğruları söylememiş. Neden reddedeyim ki? O benim çok iyi arkadaşım. Ben onu, o da beni ziyaret etti." şeklinde konuştu.
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