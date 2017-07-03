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Alanya'da son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illerinde 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında sıcaklık rekorları kırıldı

Alanya'da son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta illerinde 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında sıcaklık rekorları kırıldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:03
Alanya'da son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı
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AÇIKLANAN değerlere göre, Antalya merkezde en son 12 Temmuz 2000 tarihinde 45 derece olarak kaydedilen rekor sıcaklık değeri, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle 45.4 olarak ölçüldü. 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde son yılların en büyük orman yangını felaketinin yaşandığı Alanya'da ise 49 yıl sonra tarihin en yüksek sıcaklık değerine ulaşıldı. 10 Temmuz 1968 tarihinde Alanya'da 40.8 derece olarak ölçülen rekor sıcaklık değeri, 1 Temmuz 2017 itibariyle 43.7 olarak ölçüldü. Yine orman yangınlarının etkili olduğu Manavgat, Serik, Gazipaşa ve Akseki ilçelerinde de sıcaklık rekorları kırıldı. Akseki'de 31 Ağustos 2015 tarihinde ölçülen 37 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 37.6, Gazipaşa'da 23 Temmuz 1987 tarihinde ölçülen 42 derece sıcaklık 1 Temmuz 2017 tarihinde 42.9, Serik'te 17 Haziran 2016'da ölçülen 44.3 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017 tarihinde 44.9 derece, Manavgat'ta 20 Haziran 1985 tarihinde 43.8 ölçülen 43.8 derece sıcaklık 30 Haziran 2017 tarihinde 44.9 olarak kaydedildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 14:20
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Bölge MüdürlüğüAntalyaMuğlaBurdurIsparta
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