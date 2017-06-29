Alanya'da bisiklet sürücüsü öldü

KAZA, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde önceki gece saat 21.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan 37 yaşındaki Muhammet İrfan Özgün'e plakası alınamayan bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen Özgün, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Özgün’ün cansız bedeni Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma ekipleri ise Özgün'e çarpan aracı bulmak için çalışma başlattı.