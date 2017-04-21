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Alanya'da hasta çocuklar unutulmadı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Belediyesi ve ALKÜ işbirliğinde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi

Alanya'da hasta çocuklar unutulmadı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Belediyesi ve ALKÜ işbirliğinde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi

21 Nisan 2017 Cuma 22:14
Alanya'da hasta çocuklar unutulmadı
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23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte palyaço ve renkli kostümler giyen ALKÜ'lü öğrenciler, çocuk servisinde tedavi gören çocukları tek tek ziyaret ederek onlara boyama kitabı, Türk Bayrağı, balon hediye ederek ve meyve suyu verdiler. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, "Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılını kutlayacağız. Bugün de hastanemizde tedavi gören geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bir 23 Nisan sürprizi hazırlandı. Sürprizi hazırlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.
'BİR PARÇA ACILARINI UNUTTURMAK İSTEDİK'
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Psikologu Esra Yemez, "Alanya Belediyesi, ALKÜ ile ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde her hafta yatan bölümündeki çocukları ziyaret ederek onlara moral, motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Bu hafta da 23 Nisan'ın önemi kapsamında yine çocuklarımızla birlikteyiz. Onlarla güzel vakit geçirip bir parça hastalıklarını unutturmak istedik. Bu kapsamda ALKÜ, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile öğrencilere çok teşekkür ederim. Alanya Belediyesi olarak böyle bir projenin içinde yer almaktan da çok mutluyuz" diye konuştu. Etkinlik sonunda Başhekim Yazan, Psikolog Yemez ve ALKÜ öğrencilerine teşekkür belgesi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜEğitim Ve Araştırma Hastanesi
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