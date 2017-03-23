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Alanya'da 'Gençlik Otobüsü' kalkıyor

Gençlik Otobüsü Sosyal Medya temsilcilerinden biri olan Alanyalı genç Aleyna Çelik, Gençlik Otobüsü dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor

Alanya'da 'Gençlik Otobüsü' kalkıyor

Gençlik Otobüsü Sosyal Medya temsilcilerinden biri olan Alanyalı genç Aleyna Çelik, Gençlik Otobüsü dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor

23 Mart 2017 Perşembe 22:01
Alanya'da 'Gençlik Otobüsü' kalkıyor
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ALANYA Hüseyin Girenes Fen Lisesi Mezunu olan ve şu an Ege Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencisi, aynı zamanda Gençlik Otobüsü'nün 4 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirdiği tanıtım toplantısı öncesi yaptığı çalışmalarla 400 gençten biri olarak Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Aleyna Çelik, Alanya'dan daha çok gencin bu oluşumdan haberdar olması için bilgiler paylaştı.
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"Bu oluşumun temelini atan ve 'Hayallerini Gerçeğe Dönüştüren Adam' olarak bilinirken 2008 yılından itibaren 'Hayalleri Gerçeğe Dönüştüren Adam' olarak anılmaya başlayan Maksut Coşkun Dokunulmaz’ın gençlerin hayatına bu güzel dokunuştan dolayı ayrıca teşekkür ederim" diyen Çelik, ayrıntılı bilgi link adresinden gençlerin detaylara ulaşabileceğini söyledi. Çelik, internet adreslerinin www.genclikotobusu.com olduğunu söyledi. 
GENÇLİK OTOBÜSÜ NEDİR?
Bu sene 8'inci kez düzenlenecek olan ve her sene daha çok katılımcıya şans verilerek Türkiye’de gençlere yönelik en büyük gençlik hareketi projesi olan “Gençlik Otobüsü”, 2010 yılında MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından gençlere ücretsiz Avrupa fırsatları sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu sene de proje kapsamında gençlere Bulgaristan (Sofya), Romanya (Bükreş), Macaristan (Budapeşte) Avusturya (Viyana), Çek Cumhuriyeti (Prag), Almanya (Berlin, Füssen), Hollanda (Amsterdam), Belçika (Brüksel), Fransa (Cannes, Nice, Paris), İspanya (Barcelona), Monaco (Monte Carlo), İtalya (Venedik, Pisa, Floransa, Roma, Bari) Vatikan, Yunanistan (Selanik) ülkeleri ve şehirleri ziyaret etme imkanı sunan bu oluşumun asıl amacı Türkiye'de ve Avrupa’da yaşayan gençlerin bir araya gelerek birbirlerini tanımaları, farklı kültürlere açık olmaları ve proje ortaklıkları kurmaları.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Otobüsü Sosyal MedyaAleyna ÇelikGençlik Otobüsü
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