Alanya'da 198,5 bin seçmen var

Haber: Alper KUTAY

ALANYA İlçe Seçim Kurulu, 16 Nisan'daki Yeni Anayasa Referandumu'nda 552 sandık kurulacağını ve 550 sandıkta 198 bin 565 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Referandumun yapılacağı 16 Nisan'da 1.104 devlet memurunun sandıklarda görev alacağını bildiren Alanya İlçe Seçim Kurulu, Alanya merkezde kurulacak 196 sandıkta 75 bin 855 seçmenin, 354 sandığın kurulacağı kırsalda ise 122 bin 710 seçmenin oy verme hakkı bulunduğunu resmen açıkladı. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde ise 2 sandığın kurulacağı ve oy verecek seçmen sayısının 13 Nisan'da netleşeceği ifade edildi.