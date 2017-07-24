Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Taşkın veda etti

Haber: Mehmet AL
2017 yılı kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, 3 yıl görev yaptığı Alanya Adliyesi'nde beraber çalıştığı arkadaşlarına veda etti. Taşkın mesai arkadaşlarına yaptığı kısa konuşmasında şunları söyledi: "3 yıl sizlerle acısıyla tatlısıyla beraber görev yaptık, sizleri kırdıysam özür dilerim. Ankara'daki yeni görev yapacağım makamımın kapıları her zaman sizlere açıktır, hakkınızı helal edin."
Taşkın'ı çiçeklerle uğurlayan Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bakır ve Adalet Komisyonu Başkanı, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aydın Çolak, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, hakimler, savcılar ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.
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