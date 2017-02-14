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Akşener’den özür dilediler

Çanakkale’de, düzenlenen ’Milli İradenin Önemi ’ konulu toplantıya konuşmacı olarak katılan Meral Akşener’in, konuşma yaptığı sırada salonun elektrikleri kesildi. Yaşanan olayın ardından otel yönetimi bugün yazılı bir açıklama yaparak, Akşener’den özür diledi

Akşener’den özür dilediler

Çanakkale’de, düzenlenen ’Milli İradenin Önemi ’ konulu toplantıya konuşmacı olarak katılan Meral Akşener’in, konuşma yaptığı sırada salonun elektrikleri kesildi. Yaşanan olayın ardından otel yönetimi bugün yazılı bir açıklama yaparak, Akşener’den özür diledi

14 Şubat 2017 Salı 10:09
Akşener’den özür dilediler
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GEÇEN 11 Şubat’ta Çanakkale’deki bir otelde ’Milli İradenin Önemi’ konulu toplantıya konuşmacı olarak katılan Meral Akşener’in konuşma yaptığı esnada elektrikler kesildi. Otel yönetimi olayla ilgili bugün yaptığı açıklamada Meral Akşener’den özür dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir merkezi ve genel idare ile siyasi görüş baskı ve telkini olmaksızın, otel yönetimi olarak önceliğimizin otel misafirlerinin ve çalışanlarının huzur ve güvenliğini sağlamak olduğu organizasyon komitesine iletilmiştir. Ancak dernek başkanlığı, toplantı yerinin, son anda başka bir adreste yapılamayacağını, kendilerinin yeterli tedbirleri aldıklarını bildirerek sorunsuz bir toplantı olacağını ifade etmişlerdir. Ancak bütün bu görüşmelere rağmen, toplantının yapılacağı 11 Şubat Cumartesi günü sosyal mecralarda ve sanal ortamdaki basın haberlerine dayanarak, farklı bir toplantı olması beklenirken, daha sonra kontrol edilmesi güç olabilecek farklı görüşlerde olan fanatik grupların da katılma riski olan bir miting havasına dönüştüğü görülmüştür. Tüm öneri ve ricalarımıza rağmen toplantının bu ortamda ve koşullarda yapılması konusunda ısrar edilmesine karşı, toplantının istemeyerek de olsa, tek taraflı olarak tarafımızdan iptal edileceği bilgisi ilgili dernek başkanına sözlü ve yazılı olarak bildirilerek, salon hazırlıkları da iptal edilmiştir. Bu görüşmeler ve bildirime rağmen, otel yönetiminin isteği dışında, bin kişiye yakın halk, canlı yayın ekipleri içeriye girmiş ve miting havasındaki toplantı başlatılmıştır. Toplantının başlamasından önce emniyet güçlerinin salonda gerekli tedbirleri alması toplantının da endişelenildiği gibi herhangi bir olumsuz ortam olmadan devam ettiğinin anlaşılması üzerine, ses ve ışık sistemi otel yönetimi tarafından yeniden devreye alınmak istenmiş, ancak aşırı kalabalık olan ortamda balo salonunun elektrik enerjisini besleyen elektrik panosuna ulaşılması zaman almış ve bu nedenle elektrik istenilen zamanda salona verilememiştir. Herhangi bir olumsuz ortamın oluşmadan toplantının sonuçlanmış olması, otel yönetimi olarak bizleri olduğu kadar organizasyon sahiplerini de memnun etmiştir. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle dernek yöneticileri ve Sayın Meral Akşener, oteldeki odalarında ziyaret edilerek özür dilenmiş ve kendilerine göstermiş oldukları sağduyulu yaklaşımları ve anlayışları için teşekkür edilmiştir. Toplantıya katılan Çanakkaleli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleMilli Iradenin önemiMeral Akşener
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