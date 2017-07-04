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Akraba dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde akraba dehşeti yaşandı. Elindeki silahla amcasının oğlunun evine gelen bir kişi aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı

Akraba dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde akraba dehşeti yaşandı. Elindeki silahla amcasının oğlunun evine gelen bir kişi aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı

04 Temmuz 2017 Salı 23:04
Akraba dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortayayla Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sunullah D. isimli şahıs daha önce tartıştığı amcaoğlu Alaettin D.’nin evine gelerek elindeki silahla rastgele ateş etmeye başladı. Olay yerinde bulunan aynı aileden anne Fatma D. ile baba Alaettin D. olay yerinde yaşamlarını yitirirken, yaşları 13 ile 16 arasında değişen Gönül, Tayfun, Gülistan D. isimli üç çocuk ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası Sunullah D. jandarma tarafından aranırken, Fatma ve Alaettin D.’nin cansız bedenleri ise ambülânsla otopsi yapılmak Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada çeşitli yerlerinden yaralanan üç çocuğun ise Van’daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri Ortayayla Mahallesi ile Erciş Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı. Cinayet ile ilgili olarak Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

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Akraba DehşetiVan
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