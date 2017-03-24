AKP'li Çelik: Güvenoyunu halk verecek

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili ve TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Sena Nur Çelik, Anayasa Değişikliği ile Türkiye'nin çok daha güçlü bir yönetim sistemine kavuşacağını söyledi. 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması kapsamında yeni anayasanın getireceği yenilikleri anlatmaya devam eden Çelik, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin çok daha güçlü bir yönetim sistemine kavuşacağına değindi. Çelik, yeni sistemde yürütmenin doğrudan halk tarafından seçilmesi ile devlet kurumlarındaki işleyişin hızlanacağını ve 78 milyona daha hızlı hizmet sunulacağını belirtti. Seçim çalışmalarına Antalya'nın batı ilçelerinde devam eden Çelik, katıldığı toplantılarda anayasa değişikliğinin gerekliliğini ve devletin kurumlarında milletin iradesini tam anlamıyla hâkim kılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin detaylarını paylaştı.

'ANTALYA'YA GÜVENİYORUZ'

16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak yeni hükümet sistemine ilişkin yasama ve yürütmenin ayrılması ile ilgili eleştirilere yanıt veren Çelik, "Yeni sistemde cumhurbaşkanını doğrudan halk seçecek, yürütmeye güvenoyunu halk verecek. Diyorlar ki; 'Yürütmede olanlar yanlış yaparsa ne olacak?' Bir kere yürütmeyi seçecek olan bu millet. Bizim, milletimizin iradesine güvenimiz tamdır. Bu yeni sistem ile oluşacak kuvvetler ayrılığı ile TBMM'yi güçlendirerek yasamanın yürütmeyi daha iyi denetlemesini sağlıyoruz. Yürütmenin başı kanunlara aykırı bir uygulama yaptığında meclis yüzde 50 artı bir oyla soruşturma yapabilecek ve yürütme üyelerini yüce divana sevk edebilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemize güçlü meclis, güçlü yasama geliyor" dedi.