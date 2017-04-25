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25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Akkuyu nükleer santrali için tarih verildi

Rus Nükleer şirketi Rosatom, Akkuyu’da nükleer santralin, inşasına başlanması için gerekli belgelerin Ekim ayına kadar hazır olacağını bildirdi

Akkuyu nükleer santrali için tarih verildi

Rus Nükleer şirketi Rosatom, Akkuyu’da nükleer santralin, inşasına başlanması için gerekli belgelerin Ekim ayına kadar hazır olacağını bildirdi

25 Nisan 2017 Salı 21:57
Akkuyu nükleer santrali için tarih verildi
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RUSYA usya merkezli nükleer şirketi Rosatom, Akkuya’da nükleer santral çalışmalarının başlanması için gerekli belgelerin Ekim ayına kadar hazır olacağını bildirdi. Rosatom ait olan "Atomstroyexport" adlı mühendislik şirketi ise Akkuyu’nun ana binaları ve temellerinin altına koyulacak beton yüzeyler için teknik şartların geliştirilmesi üzerine ihale düzenledi. Şirket, binaların arasındaki en önemli yapının nükleer enerji blokları olduğunu vurgularken, reaktör bölmesinin temel plakasının hazırlanması ile ilgili çalışmaları, santralin inşaatının ana aşamasının başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Teknik şartları üzerine yürütülen çalışmaların sonuçları, 1-4 nükleer bloklarının inşası için kullanılacak, inşaat ve tesisat çalışmaları 2017 yılında başlayacak. Türkiye Enerji Bakanlığı ise 2018 yılında inşaat lisansını vererek tam olarak nükleer santral inşaatı başlayacak.

Akkuyu projesi, Rusya’nın "3+" neslindeki 4 VVER reaktörleri dört nükleer enerji blokları içeriyor. Her nükleer bloğun gücü 1200 MW ve projenin yaklaşık maliyeti ise 20 milyar dolar değerinde olduğu dile getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AkkuyuEkimRosatomRus Nükleer
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