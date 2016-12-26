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Akıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlar

Darbe girişimi öncesi ve sonrası Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara şahitlik eden "Burak" kod adlı itirafçı subay, Konya'daki soruşturma kapsamında verdiği ifadede, üste yaşananları ayrıntılarıyla anlattı

Akıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlar
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  girişimi öncesi Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara şahitlik eden ve  Konya'daki soruşturma kapsamında ifadesi alınan subay, darbecilerden yakıt  tanklarını sığınağa saklayarak gizlediklerini anlattı.  
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında şüpheli olarak ifadesine başvurulan "Burak" kod adlı subay, İl Emniyet  Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, ders  çalışmak için gittiği örgütün evlerinde Fetullah Gülen'in kitaplarının  okutulduğunu, videolarının izletildiğini söyledi. 
"Senin ismin Hazreti Muhammed'in üzerinde miraca çıktığı bineğin adı  olan 'Burak' olsun" denildiğini, o günden sonra "Burak" kod adını kullanmaya  başladığını aktaran subay, çeşitli film ve dizilerden kesitler izletildiğini dile  getirdi. 
Motive edici cümlelerle askeriyeye yönlendirildiğini ifade eden  şüpheli, asker olma teklifine, küçüklüğünden bu yana subay olmayı hayal ettiği  için sıcak baktığını, cüzdanında yıllarca teğmen rütbesi taşıdığını belirtti. 
27 F-16 uçağına mühimmat yükletmişler 
Oruç tuttuğu için tedbirsiz davrandığı gerekçesiyle örgüt abisinin  kendisine kızdığını anlatan "Burak" kod adlı subay, örgütten ayrıldığı için  okuldan atılan bir öğrencinin hikayesinden bahsedildiğini, bu şekilde  davrananların "şefkat tokadı" yiyeceğinin söylendiğini kaydetti. 
İfadesinde, FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde Akıncı 4. Ana Jet  Üssü'nde yapılan hazırlıklara ve o gün yaşananlara yer veren şüpheli, "15  Temmuz'da üs komutanı tarafından gündüz bayrak töreninin erken yapılacağı,  mesainin erken bitirileceği talimatı verildi. O gün terörle mücadele harekatı  yapılacağı söylendi. Önce 14, ardından 13 F-16 uçağına mühimmat yüklemesi emri  verildi. Türkiye çapında geniş çaplı terör operasyonu olacağı bildirildiği için  mühimmat yüklenmesi o aşamada normal geldi." diye konuştu. 
"Boş tankere yönlendirdim" 
Şüpheli, mesaiye devam ederken televizyonda okunan darbe bildirisi  sonrası kalkışmayı öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti: 
"Çalışmış olduğum kısımda yoğun hareketlilik başladı. İlk etapta  mühimmat yüklü 4 uçak kalktı. Bölük komutanıyla, mahiyetimizdeki personelden,  uçakların kalkmasını yavaşlatmalarını ve engellemesini istedik. Ekibimle o gece  darbeyle alakalı yardımda bulunmadık, aksine darbe yapmaya kalkışanlara engel  olmak için elimizden geleni yaptık. Darbecilere uçaklarda yakıt bulunduğu halde  yakıt olmadığını söyledik. Personelin olmadığını, paraşüt ve oksijenin  bulunmadığını belirterek yakıt tanklarını da sığınağa sakladık. Personele bir  bölgeye geçip ışıkları kapatmalarını, gizlenmelerini söyledim. Telefonla bana  ulaşarak yakıtlı uçak numaralarını istediler. Yakıtı olmayan 6 uçağın numarasını  verdim. Yarım saat sonra isimlerini bilmediğim 6 teğmen ve bir yarbay  silahlarıyla geldi. Ellerindeki silahları doğrultup, tehditvari konuşarak  uçaklarda yakıt olmadığını söylediler. Elektrik olmadığı için bilgisayarda çetele  tutamadığımızdan, hangi uçaklarda yakıt olduğunu bilmediğimizi bildirdik. Yakıtın  ancak ulaştırma ekibi tarafından karşılanabileceğini söyleyerek boş tankere  yönlendirdim. Bunun üzerine yanımızda bulunan tanker şoförünün başına silah  dayayarak yanımızdan götürdüler." 
Pist vurulunca, darbeci askerler rütbelerini söküp kaçmış 
Hava lojistik komutanlığını arayan bir albayın üstte neler yaşandığı  hakkında bilgi almak istediğini aktaran şüpheli, uçakların kalkmaması için pistin  bombalatılmasını istediklerini dile getirdi. 
Sabah saatlerinde darbeye destek veren bir pilotun uçmak için piste  gittiği sırada kendisini arayan albayın, pistin vurulacağını ve gerekli emniyeti  almalarını istediğine işaret eden şüpheli subay, şu bilgileri verdi: 
"Emniyetimizi aldıktan sonra pist darbe karşıtı uçaklar tarafından  vuruldu. Bunun üzerine darbe girişimine kalkışan pilotlar ve diğer personel üssü  terk etmek için rütbe ve isimliklerini sökerek kaçmaya çalıştılar. Emir üzerine,  uçaklarda hasar olup olmadığı ve mühimmat sarfiyatının tespiti ile uçakların  emniyetlerini almak üzere üstte kaldık. Tespitleri yapıp, gerekli bilgiyi albaya  verdik. Üstümüzü değiştirip çıkmaya hazırlanırken çıkmamız söylendi. Yarım saat  sonra bulunduğumuz bina çevresinin vurulacağı belirtilerek orayı terk etmemiz  istendi. Bunun üzerine yüksek güvenli savaş harekat merkezi olan taş binaya  gittik. Bu sürede Hava Kuvvetlerinden ve çeşitli birimlerden bizleri arayarak  bilgi adılar. 16 Temmuz akşamına kadar orada kaldık. Ortalık sakinleşince üsse  atanan komutana çıkmak istediğimizi söyledik. Halen darbecilerin içeride  olduğunu, can güvenliğimizin olmadığını söyledi. Darbecilerle aynı duruma  düşmemek için buradan çıktık, evimize gittik."
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Etiketler; #Akıncı Üssü #Fetullahçı Terör Örgütü #Darbe girişimi #fetö
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