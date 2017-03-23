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Akdeniz rekor kırdı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) verilerine göre 2016 yılında Antalya, Isparta ve Burdur’da elektrik tüketim rekoru 9 Ağustos Salı günü kırıldı

Akdeniz rekor kırdı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) verilerine göre 2016 yılında Antalya, Isparta ve Burdur’da elektrik tüketim rekoru 9 Ağustos Salı günü kırıldı

23 Mart 2017 Perşembe 22:09
Akdeniz rekor kırdı
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9 Ağustos’ta AEDAŞ’ın hizmet verdiği bölgede toplam tüketim, günlük 37 milyon kilovat saate (kWh) ulaştı. 2016’da en düşük tüketim ise 15,8 milyon kWh ile 28 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Üç ilin 2016 yılında toplam elektrik tüketimi 8 milyar 520 milyon kilovat saat olarak ölçüldü.
KLİMA KULLANIMI ETKİLİ OLDU
Antalya, Isparta ve Burdur’da yaklaşık 1,7 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, 2016 yılı elektrik tüketimi, zirve ve dip noktaları ile dağıtım aboneliği sayılarına yönelik özel bir çalışma hazırladı. AEDAŞ’ın verilerine göre yıl içinde bölgedeki en yüksek tüketim 9 Ağustos Salı günü yaşandı. Rekorda o tarihlerde hava sıcaklığının 39-40 dereceleri görmesi nedeniyle artan klima kullanımı büyük ölçüde etkili oldu. 9 Ağustos’ta AEDAŞ’ın hizmet verdiği bölgede toplam tüketim, günlük 37 milyon kilovat saate (kWh) ulaştı.
EN DÜŞÜK TÜKETİM 28 ŞUBAT'TA
2016’da en düşük tüketim ise 15,8 milyon kilovat ile 28 Şubat Pazar günü gerçekleşti. 2016'nın turizm sektörü açısından zor bir dönem olsa da bu durumun Akdeniz Bölgesi’nin verilerinde kendisini çok fazla göstermediği belirtildi. 2015 yılında Antalya, Isparta ve Burdur’da 8 milyar 491 milyon kilovat elektrik tüketilirken, 2016’da bu rakam yüzde 0,34’lük sınırlı bir artışa sahne oldu. Bölgedeki elektrik tüketimi 2016’da toplam 8 milyar 520 milyon kilovata ulaştı.
EN FAZLA YENİ ABONE KEPEZ'DE
Enerji dağıtımı yaptığı her noktaya hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırma ilkesi ile çalışan AEDAŞ, 2016 yılında yaklaşık 62 bin yeni aboneye daha hizmet vermeye başladı. Tüketici dostu bir şirket olarak müşteri odaklı çalışan AEDAŞ’ın dağıtım hizmetine, yıl içinde en yüksek katılım Antalya’nın Kepez ilçesinden oldu. Kepez’de 12 binden fazla yeni tüketici 2016’da AEDAŞ’tan elektrik dağıtım hizmeti almaya başladı.
ALIŞKANLIKLAR YATIRIMI YÖNLENDİRİYOR
AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, şirket olarak tüketim alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini belirterek, "İş planlarımızı ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Hava durumunu ve tatil dönemlerini yakından takip ediyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri için kış ayları sorunlu geçer. Fırtına ve yağışların arıza yaratma ihtimaline karşı hazırlıklarımızı çok önceden yapıyoruz. Hizmet verdiğimiz bölgede hava sıcaklıklarının yaz aylarında 40 dereceleri aşması nedeniyle yaz döneminde de sürekli alarm halindeyiz. Yaptığımız çalışmalarda geçmiş yıllardaki tüketici davranışları bize yol gösteriyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AğustosAkdeniz Elektrik Dağıtım
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