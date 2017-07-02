Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 42°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

Ak Partili yöneticiye hain saldırıda flaş gelişme

Van'ın Özalp İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından evinden kaçırılıp öldürülen Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

Ak Partili yöneticiye hain saldırıda flaş gelişme

Van'ın Özalp İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından evinden kaçırılıp öldürülen Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

02 Temmuz 2017 Pazar 13:07
Ak Partili yöneticiye hain saldırıda flaş gelişme
banner404

ÖZALP İlçesi'ne bağlı Boğazkesen Mahallesi'ndeki evini dün gece saat 22.30'da baskın yapan PKK'lı teröristler, aynı zamanda eski mahalle muhtarı olan  Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi silah zoruyla bir araca bindirerek  kaçırdı. Teröristler 14 çocuk babası Aydın Ahi'yi, ilçenin Şemsettin Mahallesi'nde araçtan indirip otomatik silahlarla ateş etti. PKK'lılar kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri, Aydın Ahi'yi kanlar içinde buldu.

Ağır yaralı olarak Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Ahi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.  Aydın Ahi için bugün Van'da cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Güvenlik güçleri, Aydın Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlattığı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin emniyette sorgusu devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
VanHain SaldırıPKKBugünAydınAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 yıllık hakimi sinirlendiren çelişkili ifadeler
25 yıllık hakimi sinirlendiren çelişkili ifadeler
Aldatılan iki kadının intikamı ağır oldu:Bir koca öldü, diğeri komada
Aldatılan iki kadının intikamı ağır oldu:Bir koca öldü, diğeri komada
Son dakika... 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... 5 terörist etkisiz hale getirildi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals