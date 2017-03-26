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AK Partili vekilin geçiş güzergahında mayın paniği

Mardin'de çalışma yapan AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ve partililerin geçiş güzergahında mayın paniği yaşandı

AK Partili vekilin geçiş güzergahında mayın paniği

Mardin'de çalışma yapan AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ve partililerin geçiş güzergahında mayın paniği yaşandı

26 Mart 2017 Pazar 10:28
AK Partili vekilin geçiş güzergahında mayın paniği
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16 Nisan referandumu için Mardin'de çalışma yapan AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ve partililerin geçiş güzergahında mayın paniği yaşandı.
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu seçim bölgesinde gittiği Ömerli ilçesi Hop geçidinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayın yüzünden araç konvoyu saatlerce yolda kaldı.
AK PARTİLİ MİROĞLU TEHLİKE ATLATTI
AK Parti konvoyu, PKK'nın birçok defa mayınlı tuzaklar döşediği ve siyasileri kaçırıp şehit ettiği bölge olarak bilinen Mardin'in Hop geçidinde büyük bir tehlike atlattı.
Milletvekili Orhan Miroğlu ve partililer güvenlik güçleri tarafından korumaya alındı.
AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, yaptığı açıklamada 16 Nisan referandumu için bölgede çalışma yapmanın zorluğuna dikkat çekti.
Bütün tehditlere karşı seçim çalışmasını devam ettiklerini belirten Miroğlu, Halk oylaması çalışmalarımız için sabah saatlerinde Midyat'a gitmek için Mardin'den yola çıktık. Hop geçişinde durdurulduk. Yola mayın döşendiğini ve askerlerin mayın araması yaptığını gördük. Yol boyunca uzun araç konvoyu oluştu.
Yarım saat kadar bekledik, geçişe ihtiyatlı bir şekilde izin verildi. Askerler ise mayın aramaya devam ettiğini gördük. Tarihe kayıt düşmek için partili arkadaşlarla gördüğünüz fotoğrafları çektik.
Şimdi "OHAL şartlarında seçim olur mu" diyenlere soruyorum, peki "halkın kullandığı yola, milletvekillerinin geçtiği yola mayın döşenir mi?", bu vahşetin sebebi nedir? Seçimin huzurlu yapılması için hükümet olarak bölgede gereken hassasiyetleri alıyoruz. Bu tur tehditlere asla prim vermeyiz. 16 Nisan günü halkımız bunun cevabını sandıkta verecektir” dedi.
DÜN DE ARKAMIZDAN MAYIN DÖŞEDİLER
Miroğlu, dün "Diyarbakır- Mardin yolunda yer alan Sultan Şeyhmus türbesinin bulunduğu Sultan şeyhmus'ta sabah kahvaltısında muhtarlarla beraber olduk. Oradan Nusaybin'e geçtik. Biz ayrıldıktan sonra kullandığımız yol güzergahında yine mayın döşendiği haberleri aldık, güvenlik güçleri aramaya gitmişler. O yol güzergahında geçen hafta mayın patlaması sonucu iki askerimizi şehit verdik. Gücü kırılan, şehir örgütlenmesi önemli oranda zayıflatılan örgüt bomba ve mayınlı saldırıyı tek eylem biçimi olarak belirlemiş durumda. Halkın güvenlik duygusunu sarsmak, bölge halkı üzerinde estirdikleri korkunun devam etmesini sağlamak istiyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiVekilMayınMardinOrhan Miroğlu
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