AK Partili vekile suikast son anda önlendi

ŞANLIURFA İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada, AK Parti'li yöneticilere suikast hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist yakalandı.
HEDEFTE AK PARTİLİ VEKİL VARDI
Suikast düzenlenecek AK Parti'li yöneticiler arasında Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız'ın da olduğu öğrenildi. Bayram sabahı Suruç'a giden Yıldız'ın suikasta uğramaktan polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu son anda kurtulduğu belirtildi.
SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerin kaldığı evde yapılan aramada, bir adet tabanca, bir adet susturucu, bir adet kaleşnikof, 420 gram plastik patlayıcı, bir adet pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 adet roket başlığı, 2 telsiz, 24 adet elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir adet avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler, saldırı hazırlığında kullanılacak 8 adet pil, elektrik ve şeffaf bantlar, kullanma kılavuzu ele geçirildi.
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