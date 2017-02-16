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Ak Partili Ozan Erdem istifa etti

Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem istifa etti. Erdem yaptığı açıklamada "Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm" dedi

Ak Partili Ozan Erdem istifa etti

Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem istifa etti. Erdem yaptığı açıklamada "Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm" dedi

16 Şubat 2017 Perşembe 15:13
Ak Partili Ozan Erdem istifa etti
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SOMA'DA partililere hitap ederken "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleriyle gündeme gelen Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, görevinden istifa etti.
Ozan Erdem istifa dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını da iddia ederek şunları söyledi:
"Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm. Partime, davama, aşığı olduğum ülkeme, kardeşliğe ve bütünlüğümüze, beraberliğimize zarar verme ihtimalini düşündüğüm için partimdeki görevimden, yönetim kurulu üyeliğimden görülen lüzum üzerine gönüllü olarak isteyerek istifamı sunmuş durumdayım. Gerekli açıklamayı gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağım."

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiOzan Erdem
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