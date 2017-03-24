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AK Partili meclis üyesi CHP'ye geçti

Karabağlar Belediye Meclis üyesi Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) İsmail Taş ve birlikte hareket ettiği parti üyesi 300 kişi AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Rozet takma töreninde konuşan Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Taş, "İyi ki cumhuriyeti kuranlarla birlikteyim. Sonuna kadar 'hayır' diyeceğiz. Bu sefer doğru adrese geldik" dedi

AK Partili meclis üyesi CHP'ye geçti

Karabağlar Belediye Meclis üyesi Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) İsmail Taş ve birlikte hareket ettiği parti üyesi 300 kişi AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Rozet takma töreninde konuşan Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Taş, "İyi ki cumhuriyeti kuranlarla birlikteyim. Sonuna kadar 'hayır' diyeceğiz. Bu sefer doğru adrese geldik" dedi

24 Mart 2017 Cuma 16:09
AK Partili meclis üyesi CHP'ye geçti
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AK Parti Karabağlar Belediye Meclis Üyesi olan İsmail Taş'a CHP rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu taktı. Karabağlar'da düzenlenen rozet takma törenine Kocaoğlu'nun yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir İl Başkanı Ali Asuman Güven, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kocaoğlu, "Birlikte güçlenerek ülkemizi daha aydınlık günlere taşımak üzere çalışıyoruz. Bu ülke bizim. 80 milyonun ayrısı gayrısı yok. Çalışarak birlik ve dayanışma içerisinde bunu başaracağız" dedi. 
 
 AK Parti'nin ideolojik dayatmalarının yanlış olduğunu öne süren İsmail Taş, şöyle konuştu: 
 "Sadece yarım gün &lsquo;evet'in programına katıldım. Halka &lsquo;evet'i anlatmak için dolaşırken bir şeyi fark ettim. Kendimi inandıramadığım bir şeyi nasıl olur da başkasına anlatabilirdim ki. Bu karar vicdanımla ters düşüyordu. Dedim ki &lsquo;ben &lsquo;evet'i anlatamam, bu karar bize göre değil'. Sanki ülkede bütün sorunlar bitmiş gibi bütün amaçları, kendileri ve yandaşlarını kontrol altına almak. Sanki bu ülkede Kürt sorununa, Alevi sorununa, çiftçiye, işsize, istihdama çözüm buldular da başkanlık sistemini kafalarına taktılar, anayasayı değiştirmek istediler. AKP içerisinde bize şunu öğretirlerdi. Bu ülkede, eğer ki 'evet çıkarsa her şey güllük gülistanlık olacak diye. 2015 seçiminde de böyle dediler. Durum şimdi ortada huzursuzluk, işsizlik hat safhada. Hani ülkede barışı sağlayacaktınız? Barışı, huzuru insanları ötekileşmeyen bir toplumu istiyoruz. Biz çocuklarımız için, ülkemizin geleceği için, daha huzurlu günler için &lsquo;hayır' diyoruz." 

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiCHPKarabağlar Belediyesi
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