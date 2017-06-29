AK Parti'den 'gübre' ve 'mermi' tepkisi!

CHP'nin "Adalet Yürüyüşü"nde yaşanan gübre ve mermi olaylarına ilişkin olarak AK Parti'den ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. NTV televizyonuna konuşan Ünal, "Bunlar kabul edilebilir şeyler değil, daha çok sabotaj kokan şeyler" derken, CHP'nin yürüyüşü için, meselenin adalet olmadığını söyledi.



"SABOTAJ KOKAN ŞEYLER"



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "(Gübre ve mermi olayı) Bunlar kabul edilebilir şeyler değil, daha çok sabotaj kokan şeyler ama ben CHP'nin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının hemen akabinde başlayan bu süreci, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki süreci analiz ettiğimizde, 2013'ten bugüne kadar olanki süreci analiz ettiğimizde, başka bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Gezi'de nasıl mesele ağaç değildiyse, 17-25 Aralık'ta nasıl ki mesele hukuk değildiyse bugün de adalet değil" dedi.



"BAŞKA YOLLARA BAŞVURULMASI MANİDAR"



CHP'nin yürüyüş kararını eleştiren Ünal, "Hukuki yollar yerine başka yollara başvurulması manidar. Mevcut hükümet hukuka aykırı bir şey mi yapmış? Ben geriye doğru baktığımda, sözde adalet arayışının kim için yapıldığı konusunda da bir netlik yok." diye konuştu.



15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜ



15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin konuşan Ünal, şunları söyledi: "15 Temmuz günü o darbenin püskürtülmesi için çok ciddi bir cesaret, çaba ve emek ortaya koyduk. Biz de AK Parti olarak kendi etkinliklerimizi yapacağız ama resmi törenler Meclis'te olacak.



Bizim 1 Temmuz'da il başkanları toplantımız var, 30 Haziran'da MKYK toplantımız var. Yarınki MKYK toplantımızda bu konu gündeme gelecek. Biz yılda 2 defa, AK Parti olarak istişare toplantısı, kamuoyunda kamp olarak değerlendirilen toplantı yapıyoruz. AK Parti kampını Ağustos-Eylül ayı olarak düşünüyoruz, yer daha düşünülmedi. 2017 sonuna kadar bütün teşkilatlar elden geçecek. Belediye başkanlarımızın performansları değerlendiriliyor."