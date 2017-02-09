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AK Parti'yi işgal girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalıştığı öne sürülen 14'ü tutuklu, 74 askerin yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı

AK Parti'yi işgal girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalıştığı öne sürülen 14'ü tutuklu, 74 askerin yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı

09 Şubat 2017 Perşembe 11:18
AK Parti'yi işgal girişimi davası
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İSTANBUL 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya, 14'ü tutuklu 53 sanık katıldı.Müşteki AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün avukatlarının? da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 74 asker hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı içeren "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" hükmünü içeren 309, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" hükmünü düzenleyen 311. ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" cezasını içeren 312. maddeleri uyarınca, ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.Ayrıca bazı şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir kısım şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY15 TemmuzAK PartiTürk Ceza Kanunu
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