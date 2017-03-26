Ak Parti'ye geçti

AK Parti Karkamış teşkilatında düzenlenen törenle, Gaziantep Karkamış MHP Meclis Üyesi Sadettin Kelek ve HDP ilçe yönetimi Ak Parti'ye geçmişti.

Törende konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, “Bu ülkede 79 milyon insanın dünya görüşünün farklı olması gayet tabi bir durumdur. Yeter ki dam sağlam olsun. Dam sağlam olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz.

Ama dam yıkılınca hangi görüş ve düşünceden olursak olalım hepimiz o enkazın altında kalırız” dedi. Ülkenin her kesim ve düşünceden insanın AK Parti çatısı altında vatana ve millete hizmet ettiğini belirten Yüksel, "Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Bu ülkenin birlik dokusunda hiçbir sıkıntı yok. Bizim farklılıklarımız aslında en büyük zenginliğimizdir. Farkı etnik yapıdan olabiliriz, farkı mezhepten, farklı düşünceden olabiliriz. Çünkü biz bu halde birlikte büyük Türkiye’yiz” ifadelerini kullandı.

Ak Parti'ye geçen HDP'li yöneticilerin arasında Karkamış İlçe Başkanı İlhan Kılıç'ın da bulunduğu açıklandı. Yapılan üye kaydının ardından Ak Parti rozeti takılan Kılınç, ülke birlik, beraberlik ve geleceği için referandumda evet oyu kullanacağını söylediği öğrenildi.

Milletvekili Yüksel ve partililerin de Kılınç ve beraberindeki yöneticilere yeni partililerinin hayırlı olmasını dilediği belirtildi.