Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 34°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101208
ALTIN
140.527
DOLAR
3.5647
STERLIN
4.6064
EURO
4.0514
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
KOAH hastalığı nedir, hangi belirtilerine dikkat edilmeli?
KOAH hastalığı nedir?
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?

AK Parti teşkilatlarının yarısı değişecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti. Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim bekleniyor

AK Parti teşkilatlarının yarısı değişecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti. Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim bekleniyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:59
AK Parti teşkilatlarının yarısı değişecek
banner404

KONGRELERİN startını veren AK Parti, teşkilatlarda metal yorgunluğu olan yönleri tespit etti. Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti.
 
EN AZ YÜZDE 40 EN ÇOK YÜZDE 60
 
Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim yapılması bekleniyor. Metal yorgunluk tespit edilen kadrolar, bayrağı, genç ve dinamik yeni isimlere devredecek. Bölgesel dengeyi de gözetecek olan AK Parti illerde önde gelen STK temsilcilerine davet gönderecek.
 
KARNESİ İYİ OLAN İLE YOLA DEVAM
 
AK Parti’de kongreler dün itibariyle başladı. AK Parti yönetimi, yeni kadroları belirlerken teşkilatların belediyelerle olan diyaloglarını dikkate aldı. Bütün illerin ve ilçelerin karnesi çıkarıldı. Karneye göre bugüne kadar enerjisini tüketmemiş isimlerle yola devam etme kararı alındı.
 
GÖZLEMCİ KOMİSYONLAR KURULACAK
 
Geçtiğimiz hafta teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş başkanlığında il başkanları toplantısında, genel merkez tarafından belirlenen kriterler iletildi. Delege seçimlerinin objektif ve sağlıklı yapılması için gözlemci olarak komisyonlar kurulması talimatı verildi.
 
BELEDİYELERİN PERFORMANSI YAKIN TAKİPTE
 
Öte yandan AK Parti'nin yerel yönetimlerde yakaladığı başarının genel seçimlere yansımasından hareketle 180 günlük eylem planı ile eş zamanlı olarak belediyelerin de 2019’a hazırlık kapsamında performanslarının yakın takibe alındığı belirtildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.07.2017 10:51
Anahtar Kelimeler:
AK PartiStk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı bomba hücresi çökertildi... İnanılmaz detaylar!
Canlı bomba hücresi çökertildi... İnanılmaz detaylar!
9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı
9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Suriyeli' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Suriyeli' açıklaması

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals