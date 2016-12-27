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AK Parti sahaya o isimleri çıkaracak

AK Parti, Meclis’te görüşmeleri devam eden Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinin referandum sürecinde sahada anlatmaları için “hatip” ve “hatibe”ler belirliyor

AK Parti sahaya o isimleri çıkaracak
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AK Parti, Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi durumunda sahada nasıl bir çalışma yapılacağına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıyor.
İDDİALARA CEVAP 
Her ilden, AK Parti teşkilatlarından ya da dışarıdan isimler belirlenecek. Teşkilat Başkanlığı, il yönetimlerinden, konuşma yapabilecek kabiliyete sahip isimleri Ankara’ya bildirmelerini istedi. Bu isimler, illerin büyüklüğüne göre 10 kişiye kadar çıkabilecek. İsimler, teşkilatın içinden isimler olduğu gibi, teşkilat dışından, o bölgelerde sözü dinlenen ve konuşma kabiliyetine sahip kişiler de olabilecek. Partide, Anayasa değişikliğinin içeriği, neler getirdiği ve muhalefetin arka planına ilişkin ortaya attığı iddialara cevap niteliğindeki bilgilerden oluşturulan kılavuz esas alınarak bir eğitim verilecek. 
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Etiketler; #Teşkilat Başkanlığı #AK Parti
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