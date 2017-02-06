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AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu!

AK Parti'nin referandum sloganını da açıklayan Hükümet sözcüsü Kurtulmuş, "Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz" dedi

AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu!

AK Parti'nin referandum sloganını da açıklayan Hükümet sözcüsü Kurtulmuş, "Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz" dedi

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu!
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BAKANLAR Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Bu referandum sandığının ortada olması bile, Türkiye demokrasisinin gücünü gösterir. Bu süreçte kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir. Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir. Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz.Sloganımız 'Yeni Türkiye için evet.' Biz kampanya boyunca eveti anlatacağız ve halkımızın büyük bir çoğunluğunun evete destek vereceğini görüyoruz."
REFERANDUM TARİHİ 
Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğini iade edeceği iddialarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Kendi iradesidir. Kanaatimize göre tamamını onaylayacak ve referandum tarihi belli olacaktır" dedi.
AHMET TÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI
Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen HDP'li Ahmet Türkün açıklamalarıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "HDP'deki bazı siyasetçiler terörle arasına mesafe koyamadılar. Teröristlerin cenazelerine katıldılar, lojistik destek sağladılar ve oy verenlere ihanet ettiler. Sayın Ahmet Türk'ün sözlerine destek verilmesi kanaatindeyiz, ancak geç olmuştur. Tüm akil siyasetçilerin bu terör örgütünün bertaraf edilmesine katkı sunması gerekir."

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiReferandumSlogan
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