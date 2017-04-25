Ak Parti kulisleri bu iddiayı konuşuyor

KULİSLERDE dillendirilen “olağanüstü kongre” iddiası çerçevesinde, beklenen kabine revizyonun da bu sürecin ardından gerçekleşeceği ifade ediliyor. Referandum sürecinde tartışılan, “Kabineye MHP’den isimler girer mi” sorusuna karşı, Ak Parti içinde “Sayın Bahçeli partisinin kongresinden önce kabinede MHP’li olmasına sıcak bakmıyor. Buna karşın MHP’de ‘kongremizi yapmadan önce 3-5 bakanlık alınması bizi rahatlatır’ görüşünü savunan isimler de bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23 Nisan’da koltuğunu bıraktığı çocuğa yönelik “Genel başkan olacak mısınız?” sorusuna “Niye olmasın?” mesajını vermesinin ardından, siyaset kulisleri dün yeni bir iddia ile çalkalandı. Buna göre Ak Parti, Ramazan başlamadan hemen önce olağanüstü kongreye gidecek, böylece Erdoğan, genel başkanlığı Başbakan Binali Yıldırım’dan devralarak 2019 seçimine kadar partiyi, “genel başkan” sıfatıyla bizzat dizayn edecek. Beklenen kabine revizyonunun da olağanüstü kongrenin ardından gerçekleşeceği konuşuluyor.

Hızlandırılmış takvim

Erdoğan’ın tercihine bağlı olarak olağanüstü kongre kararı alınması için YSK’nın referandum sonuçlarını resmen ilan etmesinin beklenmesi görüşü benimsendi. Bu nedenle referandumun ardından ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) 2018 Eylül’ünde planlanan olağan kongre için karar alınması beklenmesine karşın kongre konusu kurulda gündeme getirilmedi.

Parti kulislerine göre Erdoğan, Yıldırım’dan genel başkanlığı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koltuğunu bıraktığı olağanüstü kongre sürecindeki gibi “jet hızıyla” işletilecek bir takvimle devralacak.

Ak Parti’de, YSK’nın sonuçları ilan etmesinin ardından Erdoğan’ın partiye üye yapılmasıyla eş zamanlı olarak olağanüstü kongre sürecine başlanacağı konuşuluyor. Ak Parti Tüzüğü, genel başkana olağanüstü kongre toplama yetkisi veriyor. Bu çerçevede Yıldırım’ın, Erdoğan’ın Ak Parti’ye üye yapılmasıyla birlikte genel başkanlığa yeniden aday olmamak üzere olağanüstü kongre kararını açıklayacağı, en fazla 45 gün içinde yapılması gerekmesine karşın hızlandırılmış bir takvimle

sürecin tamamlanacağı belirtiliyor.

Parti kulislerinde olağanüstü kongre kararının en geç 1-2 Mayıs’ta alınacağı, 27 Mayıs’ta başlayacak ramazandan önce de genel başkanlık değişiminin yaşanacağı konuşuluyor. Kulislerde kongre tarihi olarak da 20-21 Mayıs tarihlerine işaret ediliyor.

‘Uzaması yanlış olur’

Olağanüstü kongre iddiasının gerçekleşmesi durumunda 22 Mayıs 2016’da bir olağanüstü kongre süreciyle genel başkanlığı üstlenen Yıldırım, 1. yılını doldurmasına 1 gün kala koltuğunu Erdoğan’a bırakacak. Erdoğan’ın tercihine göre, olağanüstü kongrede MKYK seçiminin yapılmayabileceği belirtilirken, MYK’da (Merkez Yürütme Kurulu) değişime ise kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde, olağanüstü kongrenin ardından da olağan kongre sürecinin başlatılacağı ifade ediliyor.

Yıldırım’ın “olağan kongre” konusundaki açıklamalarına karşın ibrenin neden “olağanüstü kongreye” döndüğü konusunda ise Ak Parti kulislerinde şu değerlendirme yapılıyor:

“Olağan kongreyi yapabileceğimiz son tarihe yani Eylül 2018’e daha 1.5 sene, ilk tarihe ise 5 ay var. Olağan kongreyi yapabilmek için il teşkilatlarını değiştirmek lazım. Ama il teşkilatlarında 2019 seçimlerine göre bir dizayna hemen başlamak gerekli. Eğer hemen genel başkanlığı üstlenmezse Cumhurbaşkanı’nın bu sürece Genel Başkan olmadığı halde doğrudan müdahale etmesi gerekecek.

Bu nedenle Cumhurbaşkanı’nın genel başkan olarak Ak Partiyi olağan kongreye götürmesi daha doğru olur. Sistemin özü partili cumhurbaşkanı ve hemen yürürlüğe giriyor. Bir an önce bunun olması lazım. Bu sürecin uzaması iki başlı görüntü oluşturur, her iki taraf için de yıpratıcı olur. Üye olan bir doğal lider bir de genel başkan olacak bu doğal olarak bir yıpranma yaratır.”

Kabine revizyonu kongre sonrası

Kulislerde dillendirilen “olağanüstü kongre” iddiası çerçevesinde, beklenen kabine revizyonun da bu sürecin ardından gerçekleşeceği ifade ediliyor. Referandum sürecinde tartışılan, “Kabineye MHP’den isimler girer mi” sorusuna karşı, Ak Parti içinde “Sayın Bahçeli partisinin kongresinden önce kabinede MHP’li olmasına sıcak bakmıyor. Buna karşın MHP’de ‘kongremizi yapmadan önce 3-5 bakanlık alınması bizi rahatlatır’ görüşünü savunan isimler de bulunuyor. Bu çerçevede MHP kongresinin ardından ya da hemen öncesinde bir kabine revizyonuyla MHP’den isimler hükümete girebilir. Bu nedenle Mart’ta planlanan MHP kongresinin öne çekilmesi de gündeme gelebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

‘Uyumdan önce tatil yok’

Ak Parti ve MHP’nin Anayasa değişimi sürecindeki gibi dirsek teması halinde netleştirecekleri belirtilen uyum yasaları, Meclis’e yoğun mesai yaptıracak. Yıldırım’ın kurmaylarına, “Uyum yasaları çıkmadan Meclis’e tatil yok” dediği öğrenildi. Ak Parti’de çıkarılacak uyum yasaları için çalışmalar da başladı. Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ başkanlığında oluşturulan bir komisyonun bu hafta uyum düzenlemeleri için mesai yapacağı öğrenildi. Seçim barajı ve seçim sistemi değişikliğinin ise bu aşamada gündeme gelmesi beklenmiyor.

