AK Parti ile MHP anlaştı

AK Parti ve MHP iç tüzük konusunda 17 maddelik ortak metin hazırladı.
AK Parti ve MHP yöneticileri içtüzük değişiklik metnini görüşmek üzere, TBMM'de bir araya gelmişti. TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'ndaki görüşmede, AK parti adına Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, MHP Grubu adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yer aldı.
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