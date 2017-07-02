Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ankara'da bulunan AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Twitter hesabından, "Nasıl kıydınız bu cana? Özalp ilçe başkan yardımcımız Aydın Ahi terör örgütü PKK tarafından evinde çocuklarının gözü önünde şehit edildi" ifadelerine yer verdi.

Ahi'nin daha önce de PKK'dan görevini bırakması konusunda tehditler aldığı öğrenildi.

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