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Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Van'ın Özalp Boğazkesen Mahallesi eski muhtarı ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi uğradığı terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Dün de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Van'ın Özalp Boğazkesen Mahallesi eski muhtarı ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi uğradığı terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Dün de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

02 Temmuz 2017 Pazar 08:52
Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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OLAY, akşam saatlerinde mahallesindeki evinde meydana geldi. PKK mensubu 2 kişi akşam saatlerine Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin evine geldi. Ahi'yi dışarı çıkaran teröristler, mahalle dışında 6 el ateş açarak kaçtılar. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ahi, kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Ahi'nin daha önce de PKK'dan görevini bırakması konusunda tehditler aldığı öğrenildi.

Ankara'da bulunan AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Twitter hesabından, "Nasıl kıydınız bu cana? Özalp ilçe başkan yardımcımız Aydın Ahi terör örgütü PKK tarafından evinde çocuklarının gözü önünde şehit edildi" ifadelerine yer verdi.

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