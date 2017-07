AK Parti'den CHP'ye 28 Şubat tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Malatya'nın Arapgir ilçesini ziyaret ederek, partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. En büyük mutluluğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'de siyaset yapmak olduğunu belirten Ataş, "Allah'a şükrediyoruz ki Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapmayı bize nasip etti. Arapgir ise partimizin kurulduğu günden bu yana gerek yerel, gerek genel seçimlerde gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve referandumlarda üzerine her görev düştüğünde 'ben buradayım' dedi ve partimizi her zaman destekledi." ifadesini kullandı.



'YAPACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR'

Ataş, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ulaşımdan ekonomiye, sağlıktan eğitime, tarımdan dış politikaya her anlamda çok büyük hizmetlerin altına imza attığını aktararak bu hizmetlerinin devam edeceğini vurguladı. Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataş, şu görüşlerini aktardı: "Kongre sürecine girdiğimiz bu günlerde istişarelerimizi yapacağız ve kongrelerimizi yapıp yolumuza devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Başkaları gibi zamanımızı yollarda harcama gibi bir lüksümüz yok. 19 gündür yollarda yürüyüp adalet arayan birisi, bu ülkede adaletin ayaklar altına alındığı 28 Şubat süreçlerinde bunların hiç sesleri çıkmadı. İnancından dolayı üniversite kapılarından bacılarımız kovulurken, oralarda hiç hak aramadılar, seslerini bile çıkarmadılar. Ama bugün devlet sırlarını ifşa ederek, vatana ihanet suçu işleyen bir milletvekili ceza aldı diye sokaklara dökülüp bir kaos arayışı içerisindeler. Asla kendi inancıyla hareket etmeyen ve birilerinin dolduruşuna gelen bir anlayışla siyaset yapmaya çalışıp acaba bir Gezi kalkışması meydana getirebilir miyiz düşüncesiyle ne kadar terör örgütü varsa birlikte yürüyorlar. Bunlar karşısında biz birliğimizi muhafaza etmeye mecburuz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara karşı dipdiri olmak zorundayız."



