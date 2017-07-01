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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor

AK Parti, kongre takvimini 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlatacak. 19 Ağustos-12 Kasım'da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak

AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor

AK Parti, kongre takvimini 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlatacak. 19 Ağustos-12 Kasım'da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:09
AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor
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EDİNİLEN bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve  Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları  Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.
 
Toplantıda, dün Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim  Kurulu'nda belirlenen AK Parti'nin bu yılki belde, il ve ilçe kongre takvimi de  ele alındı.
 
Bu kapsamda kongre takvimi 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle  başlayacak.
 
İlçe kongreleri 19 Ağustos-12 Kasım tarihinde, il kongreleri de 2018  yılı şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
KongreRecep Tayyip Erdoğan
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