AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor

EDİNİLEN bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.



Toplantıda, dün Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda belirlenen AK Parti'nin bu yılki belde, il ve ilçe kongre takvimi de ele alındı.



Bu kapsamda kongre takvimi 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlayacak.



İlçe kongreleri 19 Ağustos-12 Kasım tarihinde, il kongreleri de 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak.