AK Parti'de FETÖ'den 34 ihraç

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar kapsamında Ak Partili 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını, belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 olmak üzere toplam 34 kişinin ihraç edildiğini bildirdi.



Kaya, yaptığı açıklamada, 28 Aralık Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısında Yerel Yönetimler Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumun detaylarını anlattı.



Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak AK Partili belediye başkanları ve meclis üyelerinin her yıl faaliyetlerini takip ettiklerini belirten Kaya, 875 belediye başkanı ve 11 bin 528 meclis üyesinin partiyle olan bağlarını güçlendirme, bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımını sağlama noktasında faaliyet yürüttüklerini söyledi.



Kaya, bu kapsamda belediye başkanlarının seçilmeden önceki seçim vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine baktıklarını, seçildikleri andan itibaren halkla ilişkiler, kurum performansı, teşkilatla olan ilişkiler, meclis üyeleri ile olan ilişkiler açısından Türkiye'nin ortalamasının üstünde olmasını istediklerini aktardı.



"Yerel yönetimler, merkezi siyasetin fidanlığı"



Yerel yönetimlerdeki başarının merkezi yönetime de başarı olarak yansıdığını, başarısızlığın ise merkezi yönetimin başarısızlığı olarak görüldüğünü belirten Kaya, Refah Partisi'nin yerel yönetimlerdeki başarısını hatırlattı. Kaya, "Bugünkü AK Parti'nin doğduğu yer yerel yönetimlerdir, yerel yönetimlerdeki efsanevi hizmet başarısıdır." dedi.



Yerel yönetimde başarılı olan insanların merkezi yönetimdeki başarısına işaret eden Kaya, "Örnek verecek olursak, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız. Binali Yıldırım, İDO Genel Müdürüyken bu ülkenin en muhteşem hizmetlerini yapan Ulaştırma Bakanı ve bugün Başbakanımız. Veysel Eroğlu, İSKİ Genel Müdürüydü, bu ülkenin su ve enerji noktasında en önemli yatırımlarını başarılı şekilde yapan Orman ve Su İşleri Bakanımız. Dolayısıyla yerel yönetimlerdeki başarı sizi merkezi iktidara taşıdığı gibi aynı zamanda merkezi yönetimi yönetecek dev kadroların yetişmesine vesile oluyor. Yerel yönetimler, demokrasinin beşiği, çiftliği, merkezi siyasetin de fidanlığı." diye konuştu.



610 belediyeye ziyaret



Her bir belediye başkanını mahallinde ziyaret ederek, ilinde, ilçesinde, beldesinde neler yaptığını yerinde gördüklerine dikkati çeken Kaya, bu anlamda kendi Yerel Yönetimler Başkanlığı döneminde 610 belediye başkanını ziyaret ettiklerini söyledi.



Kaya, bu ziyaretlerin dışında, il başkanlığında belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının bir araya geldiğini ve belediye teşkilat ilişkileri ve seçim vaatlerinde nerede olduklarına yönelik değerlendirme yaptıklarını anlattı.



Üçüncü olarak, belediye başkanlarının, bölge toplantılarında bir araya geldiğini ifade eden Kaya, toplantıya bir başbakan yardımcısı, bölge milletvekilleri ve teşkilattaki sorumlu il başkan yardımcılarının katıldığını bildirdi.



Şimdiye kadar 731 belediye başkanıyla 5 bölgede toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, Ordu'da da bu kapsamda bir toplantı yaptıklarını vurguladı. Kaya, bu toplantılarda AK Parti'nin belediyelerle halkla ilişkiler, şeffaflık, etik değerler noktasındaki beklentilerini paylaştıklarını, aynı zamanda kamuoyu anketlerini değerlendirdiklerini anlattı.



Dördüncü olarak ise AK Parti'nin bütün belediye başkanlarını Başbakan ile bir araya getirdiklerini ifade eden Kaya, bunun dışında da il ve büyükşehir belediye başkanlarıyla yılda üç defa Başbakan'ın değerlendirme yaptığını söyledi.



Toplantılarda referandum sürecine hazırlık



Meclis üyelerine yönelik eğitimler hakkında da bilgi veren Kaya, "Teknik ve siyasi konularda, halkla ilişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında bütün meclis üyelerini eğitime aldık. Kasım ayından bu yana AK Parti'nin 3 bin 499 meclis üyesine eğitim verildi." açıklamasında bulundu.



Bu çalışmalarının Anayasa değişikliği referandumu ile alakası olmadığının altını çizen Kaya, "Biz bunu normalde haziran ayında planlamaya başlamıştık. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki FETÖ soruşturmaları nedeniyle kasıma sarktı." dedi.



Bu toplantılarda referandum sürecinde belediyelerin dikkat etmesi gereken noktalar üzerinde de durduklarını ifade eden Kaya, "Özellikle altyapı, üstyapı çalışmalarında daha hassas ve dikkatli olmalarını, altyapı çalışmalarını, açılışları takvimlendirmelerini istiyoruz. Bir şekilde referanduma da hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.



500 soru ile performans takibi



Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, belediye başkanlarına yaklaşık 500 soru sorduklarını, her yıl performanslarını bir önceki yıla göre takip ettiklerini bildiren Kaya, belediye başkanlarından seçim vaatlerini takvimlendirmelerini de istediklerini söyledi.



AK Parti belediye başkanlarının 2014 seçimlerinde ne vadettiyse hepsinin takvimlendirildiğini vurgulayan Kaya, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde bu vaatlerin belirtilen tarihte yapılıp yapılmadığını yerinde incelediklerini anlattı. Belediye başkanına "Bu vaadi mutlaka yerine getirin." demediklerini belirten Kaya, "Yapılmamışsa, 'Bu vaat AK Parti'nin vaadidir, bunu hayata geçirmemiz gerekiyor.' diyoruz." ifadesini kullandı.



Belediye başkanlarına yönelttikleri sorulara bu sene yenilerini eklediklerini aktaran Erol Kaya, bu sorulardan örnekleri şöyle sıraladı:



"Şehrin ekonomik hayatıyla ilgili trendlerini sormaya başladık. Diyelim ki bir şehirde 2010 yılında 10 bin vergi mükellefi var, 2015 yılı vergi mükellefi sayısı 9 bin 500 olmuş. 500 iş yeri kapanmış. Bunun sebebinin ne olduğuna yönelik sorular soruyoruz. Başkanın bunu masaya yatırmasını, gerekirse küçük sanayi tesisleri kurarak, projelendirerek, yatırımcıların bölgeye gelmesini teşvik etmesini istiyoruz. Sosyal hayatla ilgili dezavantajlı insanların sayısal verisi nedir, bunlara dönük projeleri nelerdir? Evlenenlerin boşananlara oranındaki trendler nedir? Boşanma artıyorsa, buna dönük projeler nelerdir? Üniversitelerle çalışmalar var mı?"



Bu soruları şehrin topyekun kalkınmasını sağlamak adına sorduklarını belirten Kaya, "Yerel kalkınma demek, bütün unsurlarıyla kalkınma demektir." değerlendirmesinde bulundu.



Kaya, şehrin "check-up"ını yaparak belediye başkanlarının performanslarını takip ettiklerini dile getirdi.



"Yerel yönetimler olmadan olmaz"



Dünyadaki hakim partilerin iki temel özelliğinin olduğuna dikkat çeken Kaya, şunları kaydetti:



"Birincisi halkı iyi dinlemeleri, ikincisi de pastayı büyütmeleri. AK Parti'nin de iki temel özelliği var. Halkı iyi dinlemek sadece merkez siyasetiyle olmaz. Aynı zamanda en uçtaki yerel yönetimlerimizi dinlemek gerekiyor. AK Parti'de bu sistem müthiş bir şekilde işliyor. Ders çıkarmamız gereken şeyler, tarihin tekerrür etmesidir. Hemen yakın tarihe baktığımızda, SHP, Anavatan Partisi ve hatta Adalet Partisi'ne baktığımızda yerel başarısızlık merkeze yansımış. Dolayısıyla AK Parti bu referandum sürecinin öncesinde de sonrasında da yerel yönetimlere büyük önem veriyor. Yerel yönetimler olmadan olmaz."



7 belediye başkanı, 27 meclis üyesi ihraç edildi



Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 isim ihraç edildi. Meclis üyelerinden 25'inin işlemleri sürüyor, 68'i ise takip aşamasında." dedi.