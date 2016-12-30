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AK Parti'de FETÖ'den 34 ihraç

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar kapsamında AK Partili 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını, belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 olmak üzere toplam 34 kişinin ihraç edildiğini bildirdi

AK Parti'de FETÖ'den 34 ihraç

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar kapsamında AK Partili 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını, belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 olmak üzere toplam 34 kişinin ihraç edildiğini bildirdi

30 Aralık 2016 Cuma 15:52
AK Parti'de FETÖ'den 34 ihraç
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel  Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik  çalışmalar kapsamında Ak Partili 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi  hakkında işlem yapıldığını, belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27  olmak üzere toplam 34 kişinin ihraç edildiğini bildirdi.
 
Kaya, yaptığı açıklamada, 28 Aralık Çarşamba günü AK  Parti MYK toplantısında Yerel Yönetimler Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin  yaptığı sunumun detaylarını anlattı.
 
 Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak AK Partili belediye başkanları ve  meclis üyelerinin her yıl faaliyetlerini takip ettiklerini belirten Kaya, 875  belediye başkanı ve 11 bin 528 meclis üyesinin partiyle olan bağlarını  güçlendirme, bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımını sağlama noktasında faaliyet  yürüttüklerini söyledi.
 
Kaya, bu kapsamda belediye başkanlarının seçilmeden önceki seçim  vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine baktıklarını, seçildikleri andan  itibaren halkla ilişkiler, kurum performansı, teşkilatla olan ilişkiler, meclis  üyeleri ile olan ilişkiler açısından Türkiye'nin ortalamasının üstünde olmasını  istediklerini aktardı.
 
"Yerel yönetimler, merkezi siyasetin fidanlığı"
 
Yerel yönetimlerdeki başarının merkezi yönetime de başarı olarak  yansıdığını, başarısızlığın ise merkezi yönetimin başarısızlığı olarak  görüldüğünü belirten Kaya, Refah Partisi'nin yerel yönetimlerdeki başarısını  hatırlattı. Kaya, "Bugünkü AK Parti'nin doğduğu yer yerel yönetimlerdir, yerel  yönetimlerdeki efsanevi hizmet başarısıdır." dedi.
 
Yerel yönetimde başarılı olan insanların merkezi yönetimdeki  başarısına işaret eden Kaya, "Örnek verecek olursak, Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız. Binali  Yıldırım, İDO Genel Müdürüyken bu ülkenin en muhteşem hizmetlerini yapan  Ulaştırma Bakanı ve bugün Başbakanımız. Veysel Eroğlu, İSKİ Genel Müdürüydü, bu  ülkenin su ve enerji noktasında en önemli yatırımlarını başarılı şekilde yapan  Orman ve Su İşleri Bakanımız. Dolayısıyla yerel yönetimlerdeki başarı sizi  merkezi iktidara taşıdığı gibi aynı zamanda merkezi yönetimi yönetecek dev  kadroların yetişmesine vesile oluyor. Yerel yönetimler, demokrasinin beşiği,  çiftliği, merkezi siyasetin de fidanlığı." diye konuştu.
 
610 belediyeye ziyaret
 
Her bir belediye başkanını mahallinde ziyaret ederek, ilinde,  ilçesinde, beldesinde neler yaptığını yerinde gördüklerine dikkati çeken Kaya, bu  anlamda kendi Yerel Yönetimler Başkanlığı döneminde 610 belediye başkanını  ziyaret ettiklerini söyledi.
 
Kaya, bu ziyaretlerin dışında, il başkanlığında belediye başkanları,  milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının bir araya geldiğini ve belediye  teşkilat ilişkileri ve seçim vaatlerinde nerede olduklarına yönelik değerlendirme  yaptıklarını anlattı.
 
Üçüncü olarak, belediye başkanlarının, bölge toplantılarında bir araya  geldiğini ifade eden Kaya, toplantıya bir başbakan yardımcısı, bölge  milletvekilleri ve teşkilattaki sorumlu il başkan yardımcılarının katıldığını  bildirdi.
 
Şimdiye kadar 731 belediye başkanıyla 5 bölgede toplantılar  gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, Ordu'da da bu kapsamda bir toplantı  yaptıklarını vurguladı. Kaya, bu toplantılarda AK Parti'nin belediyelerle halkla  ilişkiler, şeffaflık, etik değerler noktasındaki beklentilerini paylaştıklarını,  aynı zamanda kamuoyu anketlerini değerlendirdiklerini anlattı.
 
Dördüncü olarak ise AK Parti'nin bütün belediye başkanlarını Başbakan  ile bir araya getirdiklerini ifade eden Kaya, bunun dışında da il ve büyükşehir  belediye başkanlarıyla yılda üç defa Başbakan'ın değerlendirme yaptığını söyledi.
 
Toplantılarda referandum sürecine hazırlık
 
Meclis üyelerine yönelik eğitimler hakkında da bilgi veren Kaya,  "Teknik ve siyasi  konularda, halkla ilişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği  noktasında bütün meclis üyelerini eğitime aldık. Kasım ayından bu yana AK  Parti'nin 3 bin 499 meclis üyesine eğitim verildi." açıklamasında bulundu.
 
Bu çalışmalarının Anayasa değişikliği referandumu ile alakası  olmadığının altını çizen Kaya, "Biz bunu normalde haziran ayında planlamaya  başlamıştık. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki FETÖ soruşturmaları  nedeniyle kasıma sarktı." dedi.
 
Bu toplantılarda referandum sürecinde belediyelerin dikkat etmesi  gereken noktalar üzerinde de durduklarını ifade eden Kaya, "Özellikle altyapı,  üstyapı çalışmalarında daha hassas ve dikkatli olmalarını, altyapı çalışmalarını,  açılışları takvimlendirmelerini istiyoruz. Bir şekilde referanduma da  hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.
 
500 soru ile performans takibi
 
Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak, belediye başkanlarına yaklaşık 500  soru sorduklarını, her yıl performanslarını bir önceki yıla göre takip  ettiklerini bildiren Kaya, belediye başkanlarından seçim vaatlerini  takvimlendirmelerini de istediklerini söyledi.
 
AK Parti belediye başkanlarının 2014 seçimlerinde ne vadettiyse  hepsinin takvimlendirildiğini vurgulayan Kaya, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde  bu vaatlerin belirtilen tarihte yapılıp yapılmadığını yerinde incelediklerini  anlattı. Belediye başkanına "Bu vaadi mutlaka yerine getirin." demediklerini  belirten Kaya, "Yapılmamışsa, 'Bu vaat AK Parti'nin vaadidir, bunu hayata  geçirmemiz gerekiyor.' diyoruz." ifadesini kullandı.
 
Belediye başkanlarına yönelttikleri sorulara bu sene yenilerini  eklediklerini aktaran Erol Kaya, bu sorulardan örnekleri şöyle sıraladı:
 
"Şehrin ekonomik hayatıyla ilgili trendlerini sormaya başladık.  Diyelim ki bir şehirde 2010 yılında 10 bin vergi mükellefi var, 2015 yılı vergi  mükellefi sayısı 9 bin 500 olmuş. 500 iş yeri kapanmış. Bunun sebebinin ne  olduğuna yönelik sorular soruyoruz. Başkanın bunu masaya yatırmasını, gerekirse  küçük sanayi tesisleri kurarak, projelendirerek, yatırımcıların bölgeye gelmesini  teşvik etmesini istiyoruz. Sosyal hayatla ilgili dezavantajlı insanların sayısal  verisi nedir, bunlara dönük projeleri nelerdir? Evlenenlerin boşananlara  oranındaki trendler nedir? Boşanma artıyorsa, buna dönük projeler nelerdir?  Üniversitelerle çalışmalar var mı?"
 
Bu soruları şehrin topyekun kalkınmasını sağlamak adına sorduklarını  belirten Kaya, "Yerel kalkınma demek, bütün unsurlarıyla kalkınma demektir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Kaya, şehrin "check-up"ını yaparak belediye başkanlarının  performanslarını takip ettiklerini dile getirdi.
 
 "Yerel yönetimler olmadan olmaz"
 
Dünyadaki hakim partilerin iki temel özelliğinin olduğuna dikkat çeken  Kaya, şunları kaydetti:
 
 "Birincisi halkı iyi dinlemeleri, ikincisi de pastayı büyütmeleri. AK  Parti'nin de iki temel özelliği var. Halkı iyi dinlemek sadece merkez siyasetiyle  olmaz. Aynı zamanda en uçtaki yerel yönetimlerimizi dinlemek gerekiyor. AK  Parti'de bu sistem müthiş bir şekilde işliyor. Ders çıkarmamız gereken şeyler,  tarihin tekerrür etmesidir. Hemen yakın tarihe baktığımızda, SHP, Anavatan  Partisi ve hatta Adalet Partisi'ne baktığımızda yerel başarısızlık merkeze  yansımış. Dolayısıyla AK Parti bu referandum sürecinin öncesinde de sonrasında da  yerel yönetimlere büyük önem veriyor. Yerel yönetimler olmadan olmaz."
 
7 belediye başkanı, 27 meclis üyesi ihraç edildi
 
Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında 58 belediye başkanı ve 608 belediye  meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Belediye başkanlarından 7,  meclis üyelerinden ise 27 isim ihraç edildi. Meclis üyelerinden 25'inin işlemleri  sürüyor, 68'i ise takip aşamasında." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiFetöIhraçErol KayaFethullahçı Terör Örgütü
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