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Ajanslar flaş haber olarak geçti! Halep'te kontrol...

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep'ten ve muhaliflerin kontrolündeki Fua ve  Kefreya beldelerinden karşılıklı tahliyeler sona erdi

Ajanslar flaş haber olarak geçti! Halep'te kontrol...
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TAHLİYE bölgesinden alınan bilgiye göre, kuşatma  altındaki doğu Halep'ten son olarak çoğunluğu silahlı muhalifleri taşıyan 5  otobüs, 30 araçtan oluşan son tahliye konvoyu çıktı. Ramuse'deki rejimin kontrol  noktasından hareket eden yaklaşık bin kişilik konvoy Halep'in batısında  muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine yöneldi.
Halep'ten dün 10 otobüs ve 420 özel araçın bulunduğu konvoyla  yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edildi.
Buna karşılılık İdlib'te muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve  Kefreya beldelerinden yaklaşık 250 kişi, Halep'in batısındaki rejim bölgelerine  ulaştı.
Halep'in doğusundan muhaliflerin de çıkmasıyla Halep kent merkezi  tamamen Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarının kontrolüne girdi.
Tahliyelerin başladığı 15 Aralık Perşembe gününden beri Halep'ten 45  bin civarında sivil ve muhalif, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla  Halep'ten çıkış yaptı. Rejim yanlısı yabancı terörist grupların kontrolündeki Fua  ve Kefreya'dan ise toplamda 2 bin kişi tahliye edildi.

Tahliye sürecek
Türkiye ile Rusya'nın öncülüğünde gerçekleşen ateşkeş ve tahliye  mutabakatına göre, doğu Halep'teki sürecin tamamlanmasıyla Şam'da rejim  güçlerinin kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden çıkışlar  başlayacak. İki bölgeden bin 500 kişinin İdlib'e nakledilmesi öngörülüyor. Madaya  ve Zebadani, açlıktan ölümlerin yaşanmasıyla gündeme gelmişti.
Doğu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15  Aralık'ta yola çıkmıştı. Bölgeden ayrılan sivil ve muhalif savaşçılar, Türkiye  sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e nakledilmişti. İdlib ili, Hatay'ın  karşısına denk düşüyor.
İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları,  geçen perşembe ve cuma günü, doğu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye  konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü. Ateşkes ve tahliyelere  başından beri karşı çıkarak savaş suçları işleyen gruplar, Fua ve Kefreya’dan da  tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.
 
 
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