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Ailesi istedi: Şehidin cenazesi bodrum kata indirildi

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl, memleketi Tokat'ın Turhal İlçesi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan evlerinin bodrum katına alınan şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi, tabutu açılarak ailesine gösterildi

Ailesi istedi: Şehidin cenazesi bodrum kata indirildi

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl, memleketi Tokat'ın Turhal İlçesi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan evlerinin bodrum katına alınan şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi, tabutu açılarak ailesine gösterildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:33
Ailesi istedi: Şehidin cenazesi bodrum kata indirildi
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ŞIRNAK'TA düzenlenen törenin ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi askeri uçak ile Tokat Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi burada Tokat Valisi Cevdet Can ile birlikte il protokolü, şehidin anne ve babası Sevim-Mustafa Ağıl, eşi Nermin Ağıl, kız kardeşi Şengül Enli, Vatandaşlar karşıladı. Aynı ilde görev yapan şehidin kardeşi Jandarma Astsubay Şaban Ağıl ise cenazeyle birlikte aynı uçakta kente geldi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Mustafa Ağlı, ''Vatan bölünmez. Bayrak inmez. Kahrolsun PKK'' şeklinde sözler sarf etti.
'SENİ ALSINLAR, BENİ KOYSUNLAR'

Şehidin cenazesi Turhal ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi, Torunoğlu Sokak'ta bulunan baba ocağına getirildi. Burada şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl için helallık alınırken, anne ve babası Sevim-Mustafa Ağıl tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Evlerinin Bodrum katına alınan şehit Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın cenazesi, tabutu açılarak ailesine gösterildi. Şehit Ağıl’ın kız kardeşi Şengül Enli bu sırada, ''Buralarda yatamaz, benim ciğerim yanıyor'' diyerek ağladı.

Cenaze daha sonra törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi. Silah arkadaşları tarafından taşınan şehidin cenazesi tören alanına konuldu. Burada şehidin annesi Sevim Ağıl oturduğu bölümden kalkarak oğlunun tabutuna yöneldi. ''Aslan yavrum, seni alsınlar da beni koysunlar'' diyerek oğlunun tabutunu okşadı.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Öğlenden sonra kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Cevdet Can, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Turhal İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar tarafından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Turhal Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan attı. Cenaze Kaleardı Mezarlığında toprağa verildi. Şehidin çocukları 8 yaşındaki Berkan Ege ile 5 yaşındaki Berke Toprak ise cenaze törenine getirilmedi.
 

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