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Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

FETÖ-PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretim üyesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

FETÖ-PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretim üyesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

04 Şubat 2017 Cumartesi 23:30
Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
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TERÖR örgütü FETÖ-PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretim üyesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde yaptıkları kontrolde şüphe üzerine G.A'nın kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan eski İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi E.Ö. eşi T.Ö. ve sürücü G.A. gözaltına alındı. Araçta bulunan E.Ö'nün iki oğlu da yakınlarına teslim edilmek üzere Meriç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Meral Özyurt ve Hakan Özyurt adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Zanlıların yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya hazırlandıkları öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ-PDYMeslekten Ihraç Edilen öğretim üyesiYunanistanMeral ÖzyurtHakan Özyurt
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