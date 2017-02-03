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Yeni Alanya E - Gazete

Ahmet Türk tahliye edildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk tahliye edildi

Ahmet Türk tahliye edildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk tahliye edildi

03 Şubat 2017 Cuma 18:24
Ahmet Türk tahliye edildi
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SAĞLIK sorunları nedeniyle daha önce tutuksuz yargılanması için çağrılar yapılan ve son olarak İstanbul Adli tıp Kurumu'na gönderilen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için Adli Tıp kurumunun, 'Cezaevinde kalabilir' raporu bugün Mardin Adliyesi'ne gönderildi. Ahmet Türk'ün avukatları, tahliye edilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Tahliye talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Elazığ Cezaevi'nde bulunan Ahmet Türk'ün tahliyesine karar verdi. Kararın Elazığ'a bildirilmesi üzerine Ahmet Türk'ün bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet TürkMardin Cumhuriyet Başsavcılığı
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