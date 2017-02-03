banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Ahmet Türk cezaevinden çıktı... İşte ilk açıklaması...

Mardin Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk cezaevinden çıktı. Türk, tahliye edilmesinin güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini söyledi

Ahmet Türk cezaevinden çıktı... İşte ilk açıklaması...

Mardin Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk cezaevinden çıktı. Türk, tahliye edilmesinin güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini söyledi

03 Şubat 2017 Cuma 20:38
Ahmet Türk cezaevinden çıktı... İşte ilk açıklaması...
banner404

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve ardından tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında, avukatlarının Mardin Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı başvuru üzerine bugün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti. Türk, saat 19.45 sıralarında tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan çıkarıldı. Türk’ü cezaevi önünde avukatları, bir grup partili ve gazeteciler karşıladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk, tahliye olmasının güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini belirterek, “Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanları, belediye başkanları, arkadaşlarımız içeride. Aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı ve Cebbar Leygara’dan ayrılmak da kolay değildi. Umut ediyorum ki Türkiye’de bir gün bir mutlak akıl oluşur ve bütün olumsuzlar ile hukuksuzluklar ortadan kalkar. Bu ülkede artık ortak akılla hareket edilmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir. Geçmişten bugüne geldiğimizde birçok dönemi yaşadık. Ama sonuç olarak barışın ötesinde başka bir formül bulunamaz diye düşünüyorum” dedi.

Türk, bir gazetecinin “Sağlık problemleriniz nedeniyle mi serbest bırakıldınız?” sorusuna ise, “Sağlık konusunda problemlerim vardı. Ancak içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu” yanıtını verdi.
Açıklamalarının ardından Türk ve beraberindekiler cezaevi önünden ayrıldı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mardin Sulh Ceza HakimliğiMardin Büyükşehir BelediyeAhmet Türk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Kebabı yiye yiye rejim de bozuldu'
Adana Kebabı yiye yiye rejim de bozuldu'
Mal varlığına el konulmuştu kebapçıda çalışırken yakalandı
Mal varlığına el konulmuştu kebapçıda çalışırken yakalandı
Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals