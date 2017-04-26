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Ağbal: Bazı vergileri kaldırabiliriz!

Maliye Bakanı Ağbal, " Piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabiliriz Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabiliriz" dedi

Ağbal: Bazı vergileri kaldırabiliriz!

Maliye Bakanı Ağbal, " Piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabiliriz Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabiliriz" dedi

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:52
Ağbal: Bazı vergileri kaldırabiliriz!
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MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabiliriz.Türkiye'de mali disiplin var ve sürecek" dedi.

Ağbal, "Almış olduğumuz tedbirlerin bütçe açığına etkisi milli gelirin yaklaşık 0,74'ü kadar. Almış olduğumuz tedbirler geçicidir. Tedbirlerin etkisinde oran gelecek yıl yüzde 0,38, 2019 yılında yüzde 0,30'a düşüyor" şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, "Destek ve tedbirler etkisini göstermeye başladı.Ekonomide yukarı yönlü bir ivmeyi çok rahat bir şekilde görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Maliye Bakanı Ağbal, "KGF'den 203 bin firma, 146,4 milyar TL faydalandı. Genişlemeci kamu maliyesi sonuç veriyor, rakamları izliyoruz. İstanbul Finans Merkezi kapsamında kanun çalışması Mayıs'ta meclise gelir" dedi.

Bakan Ağbal, " Finansal piyasalara yeni enstrümanların kazandırılmasını öngören düzenlemeler var" şeklinde konuştu.

PİYASA DERİNLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Piyasada gerçekleştirilen işlem miktarını veya tutarını ifade eder. Piyasadaki işlem hacmi arttıkça, hem likidite artar, hem de çok sayıda alım satım daha etkin bir piyasa oluşmasına olanak sağlar.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalVergiİstanbul
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