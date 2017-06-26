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Ağaçta elektrik akımına kapılan genç öldü

Erzurum’un İspir ilçesinde çıktığı kavak ağacında elektrik akımına kapılan bir genç hayatını kaybetti

Ağaçta elektrik akımına kapılan genç öldü

Erzurum’un İspir ilçesinde çıktığı kavak ağacında elektrik akımına kapılan bir genç hayatını kaybetti

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:38
Ağaçta elektrik akımına kapılan genç öldü
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OLAY, bayramın birinci günü İspir'e bağlı Çayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kubilay Ekşi (22) çıktığı kavak ağacında bir anda elektrik akımına kapıldı. Ağaçtan düşen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Nöbetçi savcının talimatıyla olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Kubilay Ekşi’nin kavak ağacının üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki tellere dalların temas etmesi üzerine akıma kapıldığı tespit etti.
Olay yeri incelemesinin ardından Ekşi’nin cesedi otopsi için ambulansla İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik AkımıErzurum
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