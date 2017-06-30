Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 38°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100190
ALTIN
141.125
DOLAR
3.5298
STERLIN
4.5847
EURO
4.0344
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'de bir şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürdü

Ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'de bir şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürdü

30 Haziran 2017 Cuma 10:26
Ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda K.Ç., (22) ağabeyi A.Ç.'nin (37) Germir Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Burada alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlayan kardeşler, otomobile binerek Sivas yönüne doğru hareket etti.
Otomobilde de tartışma devam edince A.Ç., Kayseri-Sivas karayolu Beyazşehir Mahallesi üzerinde otomobili durdurarak aşağı indi. Tartışma büyüyünce K.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle ağabeyi A.Ç.'ye 4 el ateş etti. A.Ç., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler tarafından durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağabeyini öldüren K.Ç. de polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, arazide inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından A.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. K.Ç. de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KayseriPompalı Tüfek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etkisiz hale getirilen iki terörist yeşil listede
Etkisiz hale getirilen iki terörist yeşil listede
Eroin satıcısı 3 kişi yakalandı
Eroin satıcısı 3 kişi yakalandı
TEOG sonuçları açıklandı
TEOG sonuçları açıklandı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals