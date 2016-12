Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya 'nın Seydişehir ilçesi nde son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Altıparmak'ın naaşı, Akyol Mezarlığı Morgu'ndan alınarak, helallik alınması için Taraşçı Mahallesi'ndeki dedesi İsmail Altıparmak'ın evine getirildi.Seydişehir Belediyesince burada taziye çadırı kurularak, Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Yaşar Altıparmak , sokağa asılan oğlunun pankartına bakarak, "Allah'ım şehide bak, ya Rabbim şu asaletine bak. Ağlamayın lütfen, bugün onun düğün günü. Dik duracağız. Ağlamak onun sevmediği şey. Ağlamayacağız." dedi.Daha sonra şehidin naaşı cenaze töreni için mahalle meydanına getirildi. Burada, "Vatan için yaşayıp öldün, toprağa değil kalplere gömüldün Okan komutan" yazılı pankart dikkati çekti.- " Bir ölür bin diriliriz Şehidin emekli uzman çavuş olan babası Yaşar Altıparmak, burada oğlunun tabutuna sarılarak, "Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Bir ölür bin diriliriz. Allah bize yeter. Kanı yerde kalmayacak. Onu mermiler yıkamadı, kalleşlik yıktı. 12 aydır mermi işlemedi, başını eğmedi, dik durdu. Yedi düvele ders verdi." diyerek gözyaşı döktü.Şehidin annesi Neriman Altıparmak da "Oğlum yerin cennet yatağı olsun. Bereketle gittin, bereketle geldin yavrum. Kardeşlerin peşinde 'biz de komando olacağız şehit olacağız' diyor yavrum. Allah sana şehitlik verdi. İstediğin buydu. Hakkım sana helal olsun. Sen de hakkını helal et oğlum. Kalk, kar taneleri getiriyor melekler." sözleriyle çevredekileri duygulandırdı.Bu sırada tabutun başında bekleyen bir askerin ağladığı görüldü. Şehidin kız kardeşi Beyza Nur ise "Ağabeyimin üstüne kar yağmasın." diyerek tabutu okşadı.Cenaze töreninde 7 yaşındaki bir çocuğun, şehidin küçük kardeşi Onur'u (8), "Ağabeyim, şehit olmadan önce bize sert olun derdi. Biz de onun gibi komando olacağız, peşinden gideceğiz." sözleriyle teselli ettti.Şehit Okan Altıparmak'ın babaannesi Emine Altıparmak ise torununun tabutuna dokunup, şehidin kendisini üç gün önce aradığını, hal hatır sorup helalleştiğini belirterek, "Okanım dedesinin de sesini duymak istedi. Kuzum üç gün önce bana; 'ne yapıyorsun, hepimize dua et, hakkını helal et' dedin. Kulaklarıma sesini bıraktın." dedi.Şehit Altıparmak'ın naaşı, meydan kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.Törene, şehidin yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli ve çok sayıda vatandaş katıldı.Dört kardeşi olan şehit Altıparmak'ın ikiz kardeşi Oktay Altıparmak'ın, İzmir Foça'da deniz piyade teğmen olduğu öğrenildi.