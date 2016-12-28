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"Ağabeyim şehit olmadan önce bize.."

​Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Şehidin babası Yaşar Altıparmak, "Kanı yerde kalmayacak. Onu mermiler yıkamadı, kalleşlik yıktı. 12 aydır mermi işlemedi, başını eğmedi, dik durdu. Yedi düvele ders verdi" diyerek gözyaşı döktü

"Ağabeyim şehit olmadan önce bize.."
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FIRAT Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli  Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son  yolculuğuna uğurlandı.
    Şehit Altıparmak'ın naaşı, Akyol Mezarlığı Morgu'ndan alınarak,  helallik alınması için Taraşçı Mahallesi'ndeki dedesi İsmail Altıparmak'ın evine  getirildi.
    Seydişehir Belediyesince burada taziye çadırı kurularak, Türk  bayrakları asıldı. Şehidin babası Yaşar Altıparmak, sokağa asılan oğlunun  pankartına bakarak, "Allah'ım şehide bak, ya Rabbim şu asaletine bak. Ağlamayın  lütfen, bugün onun düğün günü. Dik duracağız. Ağlamak onun sevmediği şey.  Ağlamayacağız." dedi.
    Daha sonra şehidin naaşı cenaze töreni için mahalle meydanına  getirildi. Burada, "Vatan için yaşayıp öldün, toprağa değil kalplere gömüldün  Okan komutan" yazılı pankart dikkati çekti.
    - "Bir ölür bin diriliriz"
    Şehidin emekli uzman çavuş olan babası Yaşar Altıparmak, burada  oğlunun tabutuna sarılarak, "Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Bir  ölür bin diriliriz. Allah bize yeter. Kanı yerde kalmayacak. Onu mermiler  yıkamadı, kalleşlik yıktı. 12 aydır mermi işlemedi, başını eğmedi, dik durdu.  Yedi düvele ders verdi." diyerek gözyaşı döktü.
    Şehidin annesi Neriman Altıparmak da "Oğlum yerin cennet yatağı olsun.  Bereketle gittin, bereketle geldin yavrum. Kardeşlerin peşinde 'biz de komando  olacağız şehit olacağız' diyor yavrum. Allah sana şehitlik verdi. İstediğin  buydu. Hakkım sana helal olsun. Sen de hakkını helal et oğlum. Kalk, kar taneleri  getiriyor melekler." sözleriyle çevredekileri duygulandırdı.
      Bu sırada tabutun başında bekleyen bir askerin ağladığı görüldü.  Şehidin kız kardeşi Beyza Nur ise "Ağabeyimin üstüne kar yağmasın." diyerek  tabutu okşadı.
"AĞABEYİM ŞEHİT OLMADAN ÖNCE BİZE..."
    Cenaze töreninde 7 yaşındaki bir çocuğun, şehidin küçük kardeşi Onur'u  (8), "Ağabeyim, şehit olmadan önce bize sert olun derdi. Biz de onun gibi komando  olacağız, peşinden gideceğiz." sözleriyle teselli ettti.
    Şehit Okan Altıparmak'ın babaannesi Emine Altıparmak ise torununun  tabutuna dokunup, şehidin kendisini üç gün önce aradığını, hal hatır sorup  helalleştiğini belirterek, "Okanım dedesinin de sesini duymak istedi. Kuzum üç  gün önce bana; 'ne yapıyorsun, hepimize dua et, hakkını helal et' dedin.  Kulaklarıma sesini bıraktın." dedi.
    Şehit Altıparmak'ın naaşı, meydan kılınan cenaze namazının ardından  Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
    Törene, şehidin yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya  Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
    Dört kardeşi olan şehit Altıparmak'ın ikiz kardeşi Oktay  Altıparmak'ın, İzmir Foça'da deniz piyade teğmen olduğu öğrenildi.
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Etiketler; #Bir ölür bin diriliriz #Ağabeyim şehit olmadan önce bize.. #​Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Altıparmak #konya #Seydişehir İlçesi #Yaşar Altıparmak
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