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Adliye hırsızı yakalandı

İzmir Adliyesi'nde, avukatların kullandığı bilgisayar odasından geçen ay iki avukatın cüzdanını çalan Erol A.'nın, Kocaeli Adliyesi'nde hırsızlık yaparken yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı

Adliye hırsızı yakalandı

İzmir Adliyesi'nde, avukatların kullandığı bilgisayar odasından geçen ay iki avukatın cüzdanını çalan Erol A.'nın, Kocaeli Adliyesi'nde hırsızlık yaparken yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı

21 Nisan 2017 Cuma 11:40
Adliye hırsızı yakalandı
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GEÇEN 8 Mart'ta İzmir Adliyesi'ne gelen bir erkek, avukat gibi davranarak, dördüncü katta bulunan İzmir Barosu'na ait, avukatların dilekçe yazdığı bilgisayar odasına girdi. Bilgisayar odasında üç kez tur atan zanlı, önce orta bölümde bir kadın avukatın bıraktığı çanta içerisindeki cüzdanını ve ardından erkek avukatın ceketinin cebinde bulunan cüzdanı alıp, fark ettirmeden çıktı.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI
Sakince odadan dışarı çıkan hırsızın rahat tavırları ve çaldığı cüzdanları kontrol etmesi, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Hırsızlığın ardından soruşturma başlatan polis, kimliğini tespit ettiği zanlının, daha önce de İstanbul Adliyesi'nde 7 kadın avukatın cüzdanını çaldığını belirledi.

Kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısının geçen 30 Mart'ta da Kocaeli Adliylesi'nde 4. ve 7. İcra Daireleri ile baro odası içerisinden, avukatlar A.D. ve R.İ.K. ile avukat katipleri R.Ç., B.K., B.K.K.'ya ait para, kart ve cüzdanları çaldığı ortaya çıktı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa süre önce, başka bir isme düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayıp, gözaltına aldı. İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de adliyelerde hırsızlık yapan Erol A., tutuklandı. Sakal bırakan ve eşkal değiştiren Erol A.'nın yakalanmasıyla avukatlar ve adliye çalışanları rahat bir nefes aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir AdliyesiKocaeli AdliyesiHırsız
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